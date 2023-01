von Luisa Schwebel Wer dachte, Prinz Harry würde sich in seinen Memoiren "Reserve" (engl. "Spare") nur auf den Zwist mit der Familie konzentrieren, der liegt nicht ganz richtig. Denn der Aussteiger-Royal gewährt auch Einblicke in seine Vergangenheit – Drogenexperimente und Sex inklusive.

Als Nicht-Royal darf Prinz Harry einen intimen Blick in sein Leben gewähren, ohne Gefahr zu laufen, die Palast-Etikette zu missachten. Dass er aber so intim werden würde, hatten wohl selbst Royal-Experten nicht gedacht.

Prinz Harry beschreibt sein erstes Mal

In seinen Memoiren "Reserve" (engl. "Spare"), spricht Prinz Harry über seine Fehde mit Bruder William sowie seinem Vater, König Charles III.. Doch ob sie wollen oder nicht: Die Leser bekommen auch einen Einblick in die sexuelle Vergangenheit des Prinzen. Wie diverse Medien berichten, war Harry 17, als er seine Jungfräulichkeit verlor. So beschreibt er es offenbar in seinem Buch, das in Spanien aufgrund einer Panne bereits verkauft wurde. Zahlreiche britische Medien, darunter auch "Sky News" und der "Guardian" kauften ein Exemplar und zitieren nun daraus.

Damals war er noch am Eton College und wurde von seinem Bodyguard besucht. Harry befürchtete, der Leibwächter könnte von seinem Techtelmechtel mit einer älteren Frau gehört haben. Denn Marko, wie der Bodyguard hieß, hatte einen ernsten Gesichtsausdruck, so als würde er Harry zur Rede stellen wollen.

Ältere Frau mit einer Vorliebe für Pferde

"Ich vermutete, dass er sich auf meinen kürzlichen Verlust der Jungfräulichkeit bezog, eine demütigende Episode mit einer älteren Frau, die Macho-Pferde mochte und mich wie einen jungen Hengst behandelte", schreibt Harry laut Presseberichten. Doch damit nicht genug. Harry wird hinsichtlich des Aktes sogar noch konkreter. "Ich bestieg sie schnell, woraufhin sie mir den Hintern versohlte und mich wegschickte. Einer meiner vielen Fehler war, dass ich es auf einem Feld, direkt hinter einer sehr belebten Kneipe, geschehen ließ. Zweifellos hatte uns jemand gesehen", verrät er.

Am Ende stellte sich heraus, dass Marko den jungen Royal gar nicht auf seine sexuellen Aktivitäten ansprechen wollte. Tatsächlich hatte der damalige Prinz Charles Wind von Harrys angeblichem Drogenkonsum bekommen. "Alles gelogen", schreibt der 38-Jährige in seinem Buch.

Wer die ältere, pferdeverrückte Frau ist, mit der sich Harry auf einem Feld vergnügt hat, ist nicht bekannt.

