Prinz Harry bei seinem letzten Besuch in Großbritannien, der Beerdigung von Prinz Philip

Kommt er oder kommt er nicht? Prinz Harry bleiben 24 Stunden, um in England einzutreffen

Zu Ehren Prinzessin Dianas wird am 1. Juli eine neue Statue enthüllt. Prinz Harry wird der Zeremonie aller Voraussicht nach beiwohnen – sein Besuch wäre brisant.

Kommt er oder kommt er nicht? Seit Wochen schon sind sich Royal-Experten uneinig darüber, ob Prinz Harry in den kommenden Tagen in seine alte Heimat Großbritannien zurückkehren wird. Dort wird am 1. Juli – dem Geburtstag von Prinzessin Diana – eine Statue zu ihren Ehren enthüllt.

Prinz Harry auf dem Weg nach London?

Lange Zeit stand außer Debatte, dass ihre Söhne William und Harry der Zeremonie beiwohnen würden. Doch jüngste Ereignisse um den Prinzen und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, haben Zweifel daran wachsen lassen.

Zuletzt gerieten die beiden in die Kritik, nachdem sie ihre neugeborene Tochter Lilibet nannten, der private Kosename für Queen Elizabeth II., der ihr von ihrem verstorbenen Mann Prinz Philip gegeben wurde. Harry und Meghan betonten, dass sie die Queen vorher um Erlaubnis gebeten haben, von Palastseite wird das allerdings bestritten.

Er soll bei Eugenie übernachten

Neue Berichte der "Daily Mail" und der Zeitung "The Sun" besagen, Harry würde bereits in den nächste 24 Stunden in Großbritannien eintreffen. Das wäre wegen der aktuellen Corona-Quarantäne-Regeln nötig, damit er die Zeremonie kommende Woche überhaupt schafft. Auf Frogmore Cottage soll er bei seiner Cousine, Prinzessin Eugenie und ihrem Mann Jack Brooksbank übernachten und sich isolieren.

Frogmore Cottage wurde Harry und Meghan nach ihrer Hochzeit von der Queen geschenkt. Nach ihrem Ausstieg aus dem royalen Leben gaben sie das Anwesen zurück, das nun an Eugenie und ihre Familie ging. Laut der "Sun" wurde es jetzt so aufgeteilt, dass Harry sich von anderen Personen entfernt in Quarantäne begeben kann.

Ob er nun tatsächlich kommt, oder sich doch noch dagegen entscheidet, wird sich also in den kommenden 24 Stunden zeigen. Sicher ist, dass die Blicke bei der Zeremonie nicht etwa auf die Diana-Statue gerichtet sein werden, sondern auf die zerstrittenen Söhne der verstorbenen Prinzessin.

Verwendete Quellen: "Daily Mail" / "The Sun"