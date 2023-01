von Christina Klein Schloss Balmoral war der Rückzugsort der Queen und hier tat sie ihren letzten Atemzug. Auch Prinz Harry hat eine ganz besondere Bindung zu dem schottischen Anwesen, die er in seinen Memoiren beschreibt.

Es war der Lieblingsort der Queen, so sagt man, das schottische Anwesen Schloss Balmoral. Aus diesem Grund traf die königliche Familie auf dem Gelände in den letzten Jahrzehnten immer wieder zusammen. Prinz Harry erzählt in seinen Memoiren interessante Details, die sich hinter den dicken Schlossmauern abgespielt haben sollen.

1852 kaufte Prinz Albert Schloss Balmoral in Schottland als Geschenk für seine Frau Queen Victoria. Diese liebte die schottische Landschaft, wie auch später Queen Elizabeth II. Das Schloss wurde ursprünglich 1390 gebaut und hat dadurch schon so einiges gesehen, doch bis zu Charles beispielsweise sicherlich keinen Thronfolger, der in Unterwäsche turnt.

Prinz Harry verrät in seinen Memoiren, dass noch heute einiges an Queen Victoria erinnert. In der ersten Etage von Schloss Balmoral hängt ein Porträt von Queen Victoria, die beiden Brüder Prinz William und Prinz Harry verbeugten sich immer, wenn sie an dem Gemälde vorbeigingen. Nicht nur, weil Queen Victoria eine ihrer Vorfahren ist, sondern auch, weil ihre Oma Queen Elizabeth II. sie so verehrte. Irgendwann gehörte dieser Ablauf beim Passieren des Bildes einfach dazu.

Die alten Mauern von Schloss Balmoral verbergen so einige königliche Details © IMAGO / Kay-Helge Hercher

Prinz Harry sollte eigentlich Prinz Albert heißen

Prinz Harry selbst hätte beinahe den Namen Albert von seinem Vater Charles verpasst bekommen, in Anlehnung an den verstorbenen Käufer des schottischen Schlosses. Doch Prinzessin Diana soll ihr Veto eingelegt haben, so wurde: Prinz Henry Charles Albert David aus ihm, oder kurz Prinz Harry, wie er genannt wird.

Die Memoiren, die bereits durch einen Fehler in Spanien kurze Zeit am Donnerstag zu erwerben waren und weswegen schon überall Details des Buches, das offiziell am 10. Januar erscheint, kursieren, heißen "Spare" (deutscher Titeil: "Reserve"). Prinz Harry sagt unter anderem, dass er immer die "zweite Geige" hinter seinem älteren Thronfolger-Bruder Prinz William spielen musste, worauf sich selbst der Titel des Buches bezieht.

Auch auf Balmoral spielte er die "zweite Geige"

Auch auf Schloss Balmoral soll sich die Rolle der "zweiten Geige" bemerkbar gemacht haben, so schreibt der 38-Jährige, dass Prinz William immer den größeren Teil des Zimmers und das größere Bett für sich habe beanspruchen dürfen, nur weil er der Thronfolger sei. Doch Prinz Harry gibt zumindest bei der Aufteilung Balmorals zu, dass ihn das damals nicht weiter gestört habe. Er erwähnt auch, dass sein Vater, König Charles III., einst zu seiner Mutter, Prinzessin Diana, gesagt haben soll, dass sie ihm einen Erbe und einen Reservisten geboren habe und ihre Arbeit somit getan sei.

Eine sehr lustige Erinnerung teilt Prinz Harry auch mit seinen Leser:innen. So soll sein Vater auf Schloss Balmoral gerne Handstand geübt haben. Mit dem Handstand verfolgte damals noch Prinz Charles die Absicht, Rückenschmerzen und einem steifen Nacken entgegenzuwirken, was er sich durch Polo-Spiele ab und an zugezogen haben soll. Das lustigste Detail ist aber, den Handstand machte er nur in Boxershorts, gegen eine Tür lehnend oder von einer Stange hängend.

