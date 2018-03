Ein Drogen-Skandal erschüttert gerade die britischen Inseln - und mittendrin das alte Regiment von Prinz Harry (33). Vier Soldaten der "Household Cavalry", zu der auch Harrys ehemaliges Regiment "The Blues and Royals" zählt, wurden in einem Pub beim Kokain schnupfen erwischt. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Sun". Nun wurde ein Drogentest für die insgesamt 300 Soldaten angeordnet. Besonders brisant: Der Verband sollte eigentlich auch die bevorstehende Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle (36) am 19. Mai beschützen.

Der Skandal ereignete sich am vergangenen Dienstag in einem Pub, unweit von Schloss Windsor - der Hochzeitslocation von Prinz Harry und seiner Meghan. Insgesamt 20 Soldaten sollen dort ausgelassen gefeiert haben, bis ein Vorgesetzter die vier Beschuldigten offiziell gemeldet hatte. Wenig später rückte ein hochrangiger Offizier an, der die Beteiligten umgehend zum Test schickte. Die vier könnten jedoch nur die Spitze des Eisbergs sein: Ein Insider verriet dem Blatt, dass die Drogenproblematik innerhalb der Einheit seit langem ein offenes Geheimnis sei.

So soll neben Kokain auch MDMA, der Wirkstoff von Ecstasy, konsumiert werden. "Es gibt jetzt gewaltige Anstrengungen herauszufinden, wer innerhalb der Truppe mit den Drogen handelt", berichtete die Quelle. Die Angelegenheit werde sehr ernst genommen. Das oberste Ziel sei jetzt, noch vor der Hochzeit innerhalb der Truppe aufzuräumen und alle zu verbannen, die mit Drogen in Berührung gekommen sind. Möglicherweise sollen auch noch Spürhunde innerhalb der Kaserne zum Einsatz kommen.