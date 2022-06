Angela Levin, die Biografin von Prinz Harry, äußert sich über das Auftreten der Sussexes bei den Feierlichkeiten des Platinjubiläums. Sie sagt, dass Harry sehr sauer sei und eine Entschuldigung erwarte.

Die Biografin von Prinz Harry verbrachte ein ganzes Jahr mit ihm, daraus entstand das Buch "Gespräche mit einem Prinzen". Levin kennt Harry über all die Jahre gut, so sagt sie, und genau deshalb bemerkte sie nun gegenüber der britischen Zeitung "The Sun", dass Prinz Harry verärgert sei über die nicht vorhandene Aufmerksamkeit ihm gegenüber bei den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen.

Auch auf Fotos sah er niedergeschlagen aus, als er am Sonntag noch während der Feierlichkeiten in einen Privatjet stieg und mit seiner Familie zurück nach Kalifornien düste. Diese Meinung bestätigt auch Angela Levin, die seit einigen Jahren jeden Schritt des Herzogpaars in einem negativen Licht erscheinen lässt. Die Biografin äußert sich seit einiger Zeit vor allem bei Twitter gerne schlecht über Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan.

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan nahmen offiziell bei dem viertägigen Thronjubiläum lediglich an dem Gedenkgottesdienst in der St. Paul's Cathedral teil, ansonsten sah man die beiden nirgends. Den ersten Geburtstag ihrer Tochter Lilibet haben sie ganz privat in kleiner Runde im Frogmore Cottage gefeiert. Hierzu soll auch Prinz William mit Familie eingeladen gewesen sein, dieser konnte aufgrund einer Veranstaltung in Wales jedoch nicht teilnehmen. Levin behauptet, dass Harry vergessen hatte, den Terminkalender seines Bruders überprüfen zu lassen und dass ihn sein Fernbleiben "absolut wütend" gemacht hat.

Netflix soll sauer auf die Sussexes sein

Hinter verschlossenen Türen haben sich die Sussexes wohl auch mit Prinz Charles und Camilla getroffen. Ein erstes Treffen zwischen der Königin und ihrer Namensvetterin und Urenkelin Lilibet gilt als bestätigt, doch offizielle Fotos des Events wurden von Elizabeth II. abgelehnt. Auch das soll den Sussexes nun Probleme bereiten, so Levin, weil sie aktuell im Auftrag für Netflix eine Dokumentation drehen. Die Autorin sagt, dass Netflix unzufrieden mit den Sussexes sei, nachdem Ihre Majestät die Chance abgelehnt hatte, mit ihrer Urenkelin fotografiert zu werden. "Dieses Bild wäre sehr wertvoll gewesen. Netflix wollte, dass sie Fotos mit hochrangigen Royals bekommen, und die Netflix-Chefs sind nicht sehr zufrieden mit ihnen", so Levin. "Deshalb sollten sie zum Gottesdienst in St. Paul's gehen, damit sie für ihre Netflix-Serie in der Öffentlichkeit zu sehen waren, aber sie haben sich über ihre Plätze gewundert."

Angela Levin sagt, sie sah die Wut in Prinz Harrys Gesicht

Obwohl Prinz Harry und Meghan vor der St. Paul's Cathedral mit seiner Cousine Zara Tindall plauderten, unterstellt Levin Harry schlechte Laune in der Kapelle. Sie sagt: "Was mir an diesem Tag wirklich aufgefallen ist, war Harrys Wut – man sieht seine Emotionen in seinem Gesicht und er sah absolut wütend aus."

Das Fazit der Biografin über den Aufenthalt der Sussexes in Großbritannien ist ernüchternd: "Ich denke, Prinz Harry ist sehr sauer darüber gewesen, dass er weitgehend ignoriert wurde. Er hat das Gefühl, dass das Königshaus ihm eine Entschuldigung schulde." Levin sagt auch, Harry hätte Großbritannien zu einer "ruhigeren Zeit" besuchen sollen, um Frieden mit seinem Bruder zu schließen.

Quelle: The Sun