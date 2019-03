Am Mittwoch wurde in der Londoner Wembley Arena der "WE Day" gefeiert, dieser soll junge Menschen dabei unterstützen, die Welt positiv zu verändern. Prinz Harry war dort als Speaker eingeladen und trat vor etwa 12.000 Jugendlichen auf.

Prinz Harry holt Herzogin Meghan auf die Bühne

Dass er den Auftritt nicht ganz alleine absolvieren würde, war eigentlich nicht geplant. Mit den Worten: "Ich versuche jetzt mal meine Frau auf die Bühne zu holen", überraschte er nicht nur seine schwangere Gattin selbst, sondern auch das Publikum. Liebevoll half er ihr dann die Treppen rauf ins Rampenlicht. Herzogin Meghan, von dem großen Beifall und der Anteilnahme etwas verlegen, kuschelte sich an die Schulter ihres Mannes und strahlte in die Menge. Die im neunten Monat Schwangere trug eine hautenge Skinny-Jeans und fühlte sich darin sichtbar wohl.

Zu Besuch in Berlin

Nach dem Auftritt in London geht's für Prinz Harry dann allerdings ohne die Herzogin weiter. Wie Fotos der "Bild"-Zeitung zeigen, ist er in einem Hotel in Berlin zu Gast. Auf den Fotos trägt Harry eine kleine Reisetasche - sieht also eher nach einem kurzen Besuch aus. Der genaue Anlass für sein Kommen ist aber unklar. Rebecca English, Royal-Expertin von der "Daily Mail", vermutet auf ihrem Twitter-Account, dass er an einer Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit und Tourismus im Namen der "Royal Foundation" teilnehmen könnte.

