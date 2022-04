Gemeinsam sind sie süchtig nach Drama, und Meghan steuert Prinz Harry. Anschuldigungen wie diese veröffentlichte jüngst die Royal-Expertin Tina Brown in einem Buch.

Viele Menschen weltweit haben sich bereits Gedanken gemacht, warum der einst fröhliche Prinz Harry sich derart verändert haben könnte und was dahinter steckt. Eine spricht ihre Vermutung nun aus und bringt dies in einem Buch namens "The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil" direkt zu Papier.

Tina Brown ist Adelsexpertin und sie sprach für ihre aktuelle Veröffentlichung mit 120 verschiedenen Palast-Insidern. Eine der Recherche-Erkenntnisse für die Autorin ist auch, dass Prinz Harry "emotional bedürftig" ist.

Nach dem Tod von Prinzessin Diana im Jahr 1997, die laut Brown eine "explosive" Berühmtheit, aber instabile Persönlichkeit hatte, wollte die britische Königsfamilie Berichten zufolge nie wieder jemanden in der Familie haben, der die Royals in den Schatten stellen würde. Aber es scheint, dass die königliche Familie 2018 jemanden mit Starpower und einem Gespür für Drama hinzugewann, die amerikanische Fernsehschauspielerin Meghan Markle. Sie bewertet Tina Brown diese brisante Wendung der Ereignisse in einem neuen Interview mit der Zeitung "The Telegraph". Auf der anderen Seite hätte das Paar ohne ihren Austritt aus dem britischen Königshaus auch eine enorme, medienwirksame Bereicherung darstellen können.

Meghan und Harry sind "süchtig nach Drama"

Doch Brown findet, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex ungeduldige Menschen, die "süchtig nach Drama" sind. Prinz Harry sei in ihren Augen charismatischer als sein älterer Bruder Prinz William. Doch er ist auch ein "sehr unsicherer, zerbrechlicher, hitzköpfiger Typ, der sich nie wirklich mit dem Tod seiner Mutter auseinandergesetzt hat und dann mit einem leicht chaotischen Leben konfrontiert wurde."

In Wahrheit sei Harry "so emotional bedürftig, dass er vollständig von Meghan geführt wird und sich dadurch seine ganze Persönlichkeit verändert hat. Es ist für viele Menschen eine wirklich traurige Sache. Meghan scheint ein großes Bedürfnis in Harry zu befriedigen, und es scheint, als ob sie sich in einer starken Co-Abhängigkeit befinden. Und ich frage mich, wie es enden wird."

"Das Oprah-Interview hat jeder Beziehung, die Harry jemals noch zu seiner Familie haben könnte, sehr geschadet", sagte Brown. Sie sieht wenig Hoffnung auf Besserung, da Harry voraussichtlich dieses Jahr seine Memoiren veröffentlichen wird, in denen er wahrscheinlich weitere erschreckende Geheimnisse über die königliche Familie preisgeben wird. "Leider ist Meghan genauso kämpferisch drauf wie er", fügte Brown hinzu. "William und Kate beruhigen sich gegenseitig, ihre Ehe funktioniert auf diese Weise sehr gut. In der Sussex-Ehe munitionieren sie sich gegenseitig auf und es heißt 'Wir gegen die Welt', und das ist eine Katastrophe."

Quellen: The Telegraph, Mercurynews