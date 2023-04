von Laura Schäfer Am 6. Mai wird König Charles prunkvoll in London gekrönt. Seit Tagen fragten sich Royal-Fans und die Presse, ob auch Skandal-Prinz Harry aus den USA anreisen würde. Nun gab der Palast bekannt: Ja, der jüngste Königssohn kommt – allerdings ohne Familie.

Jüngst hieß es, König Charles wünsche sich, dass beide Söhne an seiner Krönung teilnehmen und dieser Wunsch wird ihm am 6. Mai erfüllt werden. Wie der Buckingham Palace am Mittwoch offiziell mitteilte, wird Prinz Harry aus Montecito in Kalifornien in seine Heimat reisen. In der Bekanntmachung schreibt der Palast sogar, Harrys Erscheinen "erfreut" mitteilen zu können, wie der Sussex-Biograf Omid Scobie auf Twitter zitiert.

Das Verhältnis zwischen der Institution, der Royal Family und dem Herzogpaar von Sussex ist seit Monaten angespannt. Charles erwähnte seinen jüngsten Sohn und dessen Frau zwar in seiner allerersten Ansprache als Monarch, doch danach erschienen die Netflix-Dokumentation im Dezember 2022 und Anfang Januar 2023 Harrys Autobiografie "Spare" (in Deutschland: "Reserve"). Darin erzählten Harry und Meghan ihre Sichtweise auf das Königshaus und die Windsor-Familie. Vieles davon war kritisch – und stieß bei Royal-Fans und der britischen Presse auf wenig Verständnis.

Der König und seine Familienmitglieder äußerten sich bisher nie konkret auf die Veröffentlichungen. Doch es wurde spekuliert, dass der Prinz, seine Frau und die beiden Kinder deshalb womöglich nicht zum größten Tag seines Vaters erscheinen könnten. Nun also die Entscheidung, die Charles gefallen dürfte. Es hieß laut Insidern, dass der König seinen in Kalifornien lebenden Sohn am Krönungstag an seiner Seite haben wolle. Es ist das erste öffentliche Aufeinandertreffen der Windsors mit Harry seit der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im vergangenen Herbst.

König Charles' Krönung: Prinz Harry reist an – Herzogin Meghan bleibt mit den Kids zu Hause

Harry wird da sein, Meghan mitsamt ihrer Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, in den USA bleiben. Scobie schreibt weiter auf Twitter, dass Archies vierter Geburtstag, der ebenfalls auf den 6. Mai fällt, eine "Rolle in der Entscheidung des Paars" gespielt haben soll. Es werde ein "ziemlicher kurzer Trip" für den 37-Jährigen werden. Harry werde lediglich an der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey teilnehmen. Zu den weiteren Festlichkeiten gehören ein Auftritt auf dem Balkon des Buckingham Palace, ein Konzert einen Tag später und weitere kleinere Events im ganzen Land.