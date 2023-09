von Christian Hensen Nachdem Prinz Harry kürzlich ein Zimmer auf Schloss Windsor verweigert wurde, stellt der Palast für seine Besuche offenbar neue Regeln auf. Ohne formelle Ankündigung geht künftig nichts mehr.

Spontane Aufenthalte in den Residenzen der britischen Krone sind für Harry und Meghan künftig vom Tisch. Nach einem Bericht des "Telegraph", der sich auf Palastquellen beruft, müssen sich die Sussexes, egal ob als Paar oder alleine, künftig "rechtzeitig" anmelden, wenn sie eine Unterbringung durch den Palast wünschen.

Antrag auf Unterbringung wurde abgelehnt

Die Umstellung folgt auf ein eher unangenehmes Erlebnis in den vergangenen Wochen. Als Prinz Harry anlässlich der Wellchild-Awards auf Schloss Windsor übernachten wollte, wurde sein spontaner Antrag auf ein Zimmer abgelehnt. Es hieß, dass "kurzfristig" keine Immobilien zur Verfügung stünden. Harry verbrachte die Nacht daher im Hotel.

Der "Telegraph" schreibt, dass es dem Prinzen und seiner Frau damit nicht unmöglich gemacht wird, Harrys Heimat zu besuchen, aber es wird deutlich schwerer. Spontane Besuche sind damit so gut wie vom Tisch – es sei denn, Harry kümmert sich selbst um seine Unterkunft.

Prinz Harry besuchte das Grab von Königin Elizabeth II.

Seinen Vater, König Charles III., konnte Harry auf seiner Reise nach Großbritannien auch nicht sehen. Nachdem die Büros der beiden sich Aufenthaltsorte und Terminkalender angesehen hatten, mussten sie feststellen, dass kaum Zeit geblieben wäre, um den beiden ein Treffen zu ermöglichen.

Immerhin konnte Harry seiner verstorbenen Großmutter, Königin Elizabeth II., einen Besuch abstatten. Es heißt, der Prinz sei privat zum Grab der Queen gefahren und dabei von Anwohnern gesehen worden.

Die "rechtzeitige Anmeldung", um in Gebäuden der Krone unterzukommen, folgt dem Entzug von Frogmore Cottage. Im März wurde bekannt, dass König Charles III. den Sussexes das britische Zuhause entzieht und es dem in Ungnade gefallenen Prinz Andrew als neuen Wohnsitz anbieten will, der sich aufgrund seiner gekürzten finanziellen Unterstützungen durch die Krone seinen bisherigen nicht mehr leisten kann.

Die "Sunday Times" berichtet, dass ein Freund des Prinzen gesagt habe, er wisse, dass insbesondere Harry sich eine Art Basis in seiner Heimat wünsche. "Meghan scheint entschieden zu haben, dass sie nicht mehr zurückkommen möchte, aber Harry würde es gerne tun. Eine Basis in seinem Heimatland zu haben, trotz allem, was passiert ist, ist schon verlockend", erklärte er.

