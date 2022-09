Matt Smith als Prinz Philip in der Netflix-Serie "The Crown"

von Julia Mäurer Fans der Serie "The Crown" kennen ihn als den jungen Prinz Philip: Zwei Staffeln lang verkörperte Schauspieler Matt Smith den Ehemann der Queen. In einem Interview sprach der Brite jetzt über seine Begegnungen mit den echten Royals.

Es ist eine Rolle, mit der Matt Smith wohl seine ganze Karriere lang in Verbindung gebracht werden wird: In der ersten und zweiten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" verkörperte der britische Schauspieler Prinz Philip, den Ehemann der Queen. Während eines Auftritts in der US-Show "Today" berichtete Smith nun von seinen Begegnungen mit den Royals. So habe er Prinz Harry am Rande eines Poloturniers getroffen.

"Er kam auf mich zu, gab mir die Hand und nannte mich 'Opa', weil er die Serie gesehen hatte. Ich kann nicht sagen, ob er sie regelmäßig schaut, aber er kennt ein bisschen davon", erzählte Smith. Auch dem neuen König Charles III. sei er vor einiger Zeit mal begegnet. "Ich habe ihm gesagt, dass er fabelhafte Schuhe trägt. Daraufhin hat er mit geantwortet, dass er die seit 30 Jahren besitze."

Smith wusste außerdem zu berichten, dass die verstorbene Queen sich einige Folgen von "The Crown" angesehen habe – angeblich immer sonntagabends auf einem Projektor, wenn es ihre Zeit zuließ. Prinz Philip hingegen sei kein Anhänger der Reihe gewesen. "Ein Freund von mir saß einmal bei einem Abendessen neben ihm. Er konnte nicht widerstehen. Am Ende des Essens sagte er: 'Philip, ich muss dich fragen, hast du 'The Crown' gesehen?' Er drehte sich zu ihm um und sagte: 'Mach dich nicht lächerlich.'"

Matt Smith schwärmt von Prinz Philip und der Queen

Smith outete sich als großer Fan des 2021 verstorbenen Royals. "Er war ein echter Modernisierer und wirklich interessant. Ich habe mich in Philip verliebt, um ehrlich zu sein. Er war großartig. Er hat sie wirklich geliebt und zum Lachen gebracht. Sie waren ein fantastisches Paar", schwärmte der 39-Jährige über Queen Elizabeth II. und ihren Mann.

Zur Beerdigung der Monarchin wolle er unbedingt in London sein, um diesen historischen Moment vor Ort zu erleben. "Meine Mutter wird den Trauermarsch auf der Straße verfolgen. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe. Wahrscheinlich werde ich die Zeremonie mit meinen Freunden in unserer Stammkneipe verfolgen", sagte Smith.

Quelle: "Today Show"