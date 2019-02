Bei ihrem Aufenthalt in Marokko sind Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle sichtlich guter Laune. Als die Mitarbeiter einer Schule Meghan zu ihrer Schwangerschaft gratulierten, tat Harry, als hätte er davon noch gar nichts gewusst. Das Paar hatte die Schule in dem Ort Asni im Atlasgebirge, am Sonntag besucht, um ihre Unterstützung für den Unterricht von Mädchen in ländlichen Gebieten zu zeigen. Sie trafen dabei auch die Schülerinnen eines Wohnheims, das von der NGO "Education for all" - "Bildung für alle", betrieben wird. Die NGO will dem entgegenwirken, dass viele Mädchen zwischen 12 und 18 die Schule abbrechen. Harry und Meghan wohnten dem Englischunterricht bei, Meghan konnte die Anwesenden jedoch auch mit ihren Französischkenntnissen überraschen. Am Montag besucht das Paar die Hauptstadt Marokko, wo sie Mitglieder der marokkanischen Königsfamilie treffen werden.