Sehen Sie im Video: Prinz Harry und Herzogin Meghan werben in Düsseldorf für Invictus Games 2023.









STORY: Der britische Prinz Harry ist in Düsseldorf sozusagen in eigener Mission unterwegs - wenn auch zum Wohle anderer. Er und seine Ehefrau Meghan Markle werben am Dienstag für die Invictus Games, die im kommenden Jahr hier stattfinden werden. Diesen Sportwettbewerb, bei dem sich im Militärdienst zu Schaden gekommene Soldatinnen und Soldaten miteinander messen, hat der Herzog von Sussex 2014 ins Leben gerufen, seitdem bewirbt er ihn. Beim Eintrag ins Goldene Buch im Rathaus fand der Enkelsohn der Queen einen lockeren Einstieg. "Hallo Düsseldorf, wir, Meghan und ich, freuen uns sehr, heute hier zu sein. Da hört es aber auch schon auf. Es ist zugleich eine Ehre und eine Freude, heute hier in Düsseldorf zu sein, wo wir ein "Home for Respect" bauen, unser Motto für die Invictus Games 2023 in Deutschland. Aber bevor ich da weiter fortfahre, gibt es etwas, das ich fragen und wissen muss. Ich höre, dass das Bier hier besser ist als in Köln. Ist das wahr? Stimmt das? Das müssen wir an diesem heißen Tag herausfinden, ich könnte mir keinen besseren Grund denken. Ich bin froh, dass das geklärt ist." Zudem unterstrich Prinz Harry natürlich die Bedeutung der erstmals in Deutschland stattfindenden Sportveranstaltung. Soldatinnen und Soldaten und Vetranen zahlten zu oft einen hohen Preis für die kollektive Sicherheit. Die Spiele sollten ihnen und ihren Angehörigen Dank und Respekt für ihren Mut, ihre Stärke und ihre Selbstlosigkeit zollen. Dieser Respekt soll rund 500 Wettkämpferinnen und Wettkämpfern aus mehr als 20 Ländern und rund 1.000 Familienangehörigen und Freunden im nächsten September zuteil werden. Die Sportler messen sich in zehn Disziplinen. Neben der Stadt Düsseldorf ist auch die Bundeswehr Gastgeber und will helfen, besagtes "Home for Respect" zu errichten.

Mehr