von Luisa Schwebel In Prinz Harrys Memoiren kommt er auf einen Streit mit Prinz William zu sprechen, bei dem sein Bruder handgreiflich wurde. Jetzt hat er erneut davon erzählt.

Ein Streit unter Geschwistern ist normal, auch, dass es mal ruppiger zugehen kann. Doch wenn es sich bei den Streithähnen um die Söhne des Königs von Großbritannien handelt, bekommt die Geschichte eine etwas andere Note. In seinem Buch "Reserve" (engl. "Spare") schildert Prinz Harry, wie sein Bruder William während eines Zoffs handgreiflich wurde.

Prinz Harry spricht über Streit mit William

So habe William mit ihm über "die ganze rollende Katastrophe" sprechen wollen, womit er Harrys Beziehung zu Herzogin Meghan gemeint haben soll. William habe daraufhin, so beschreibt es Harry, ähnliche Worte genutzt wie die britische Presse. Meghan sei "schwierig", "unhöflich" und "ruppig", soll der Prince of Wales gesagt haben, woraufhin Harry ihm ein "Nachplappern der Presseerzählung" vorwarf.

Während ihres Streits habe William ihm gesagt, nur helfen zu wollen. "Meinst du das ernst? Mir helfen? Entschuldigung - so nennst du das also? Mir zu helfen?", antwortete Harry, was William nur noch wütender machte. Harry beschreibt, wie sein Bruder ausgerastet sein soll, woraufhin er ihm ein Glas Wasser gab. "Willy, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so bist", soll er gesagt haben.

"Er stellte das Wasser ab, beschimpfte mich weiter und ging dann auf mich los. Es ging alles so schnell. So schnell. Er packte mich am Kragen, riss an meiner Halskette und stieß mich zu Boden. Ich landete auf dem Hundenapf, der unter meinem Rücken zerbrach, und die Stücke schnitten in mich ein. Ich lag einen Moment lang benommen da, dann stand ich auf und sagte ihm, er solle verschwinden", sagt Harry.

Hitzköpfige Brüder

Im Interview mit Journalist Tom Bradby (Ausstrahlung am kommenden Sonntag) geht Harry weiter ins Detail. "Er wollte, dass ich zurückschlage, aber ich habe es nicht getan", sagt er. "Was hier anders war, war der Grad der Frustration, und ich spreche über den roten Nebel, den ich so viele Jahre lang hatte, und ich sah diesen roten Nebel in ihm", erklärt er die Wut, die er offenbar in den Augen seinen Bruders gesehen hat.

Dass sowohl Prinz Harry als auch Prinz William hitzköpfig sind, wurde bereits in diversen Biografien über die Royals beschrieben. Bereits als Kinder hätten sich die Jungs oft gestritten oder ihre Nannys zur Weißglut getrieben. Jetzt im Erwachsenenalter gilt ihre Beziehung endgültig als zerrüttet.

Quelle: "Daily Mail"

+++ Lesen Sie auch +++

Hasstirade voller Gewaltfantasien: Kolumne in beliebter Tageszeitung zeigt, warum Meghan und Harry das Richtige getan haben

In einem Topf mit Trump, Kanye und Musk: Meghan-Fans kritisieren Magazin-Artikel über Narzissten