von Luisa Schwebel Die britische Presse ist der größte Widersacher von Prinz Harry und Herzogin Meghan. In ihrer Netflix-Doku gibt Harry einer britischen Zeitung sogar die Schuld an Herzogin Meghans Fehlgeburt 2020.

Im März 2020 verabschiedeten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan endgültig von der Insel und kehrten Großbritannien und ihren Aufgaben dort den Rücken. Was damals niemand wusste. Es dauerte nicht lange, bis Meghan schwanger wurde. Doch im Juli desselben Jahres erlitt die heute 41-Jährige eine Fehlgeburt.

"Harry & Meghan": Fehlgeburt wegen Gerichtsstress?

Vier Monate später schrieb sie ihre Erfahrung in einem Essay für die "New York Times" auf. "Als ich mein erstgeborenes Kind umklammerte, wusste ich, dass ich mein zweites Kind verlieren würde", verriet sie damals. Heute erhebt ihr Ehemann Prinz Harry schwere Vorwürfe.

In der Netflix-Doku des Paares sagt der Sohn von König Charles III., wer seiner Meinung nach Schuld trage an dem Unglück.

Meghan kämpfte zu der Zeit in einem Gerichtsverfahren gegen Associated Newspapers, die Herausgeber von "The Mail on Sunday", "MailOnline" und "Daily Mail". Die "Mail on Sunday" hatte Monate zuvor einen privaten Brief der Herzogin an ihren Vater Thomas Markle veröffentlicht.

Prinz Harry ist sich sicher

"Ich glaube, dass meine Frau eine Fehlgeburt erlitten hat wegen dem, was die 'Mail' getan hat. Ich habe die ganze Sache beobachtet", erklärt Prinz Harry in der Doku. "Wissen wir mit Sicherheit, dass die Fehlgeburt dadurch verursacht wurde? Natürlich wissen wir das nicht. Aber in Anbetracht des Stresses, den das verursacht hat, des Schlafmangels und des Zeitpunkts der Schwangerschaft, in der sie sich befand, kann ich von dem, was ich gesehen habe, sagen, dass die Fehlgeburt durch das verursacht wurde, was sie ihr antun wollten", erklärt der Prinz.

Herzogin Meghan gewann ihre Klage gegen Associated Newspapers Ende 2021.

