von Christina Klein Als Prinz Harry noch ein Teil des Militärs war, soll er einen unangekündigten Drogentest mit vermutlich königlichen Ausreden geschwänzt haben. In seinem Memoiren outete er jüngst bereits, Drogen konsumiert zu haben.

Im Mai 2011 war Prinz Harry im militärischen Dienst mit seiner Einheit auf RAF Wattisham, Suffolk, stationiert, als auf einmal ein unangekündigter Drogentest stattfand. Das Gelände wurde abgeriegelt und von bewaffneten Soldaten umstellt. Nur einer durfte dennoch einfach abhauen: Prinz Harry.

In seinen Memoiren, die eigentlich am 10. Januar erscheinen sollten, doch durch einen Fehler bereits in Spanien veröffentlicht wurden, gesteht der Prinz, schon Drogen in seinem Leben konsumiert zu haben. Hierbei bezieht er sich auf Koks- und Gras-Konsum, bevor er 2005 zur Armee ging. Nach seiner Zeit beim Militär im Jahr 2015 nahm der Prinz auch Magic Mushrooms ein und auch noch Marihuana, nachdem er sein erstes Date mit Meghan hatte.

Im Mai 2011, bei dem unangekündigten Drogentest seiner Einheit 656 Squadron, 4 Regiment Army Air Corps, kam er gerade von einem längeren Urlaub in London, wo er der Hochzeit seines älteren Bruders William und dessen Frau Kate beigewohnt hatte. Als die Militärstation abgeriegelt wurde, schaltete sich auf einmal Prinz Harrys Team ein und sagte, er müsse wegen "dringender Palastangelegenheiten" nach London zurück.

Er soll in seinem aufgemotzten Audi A3 losgefahren sein, währenddessen wurden seine Kameraden aufgefordert, Urinproben abzugeben. So entging Prinz Harry dem Drogentest. Zwar gibt es keinen Hinweis darauf, dass Harry während seiner Zeit bei den Streitkräften Drogen genommen hatte – oder dass er den Test absichtlich vermied, doch scheinbar wurde der Test auch niemals nachgeholt.

Kameraden von Prinz Harry fanden seinen Abgang komisch

Das britische Newsportal "The Sun" befragte hierzu am Freitagabend Prinz Harrys ehemaligen Squadron Sergeant Major Mark "Oz" Wilson, der für die Einheit verantwortlich war. Dieser sagte: "Ich konnte nicht glauben, dass Harry gehen durfte."

Sgt. Maj Wilson, der die Streitkräfte inzwischen verlassen hat, fügte hinzu: "Er war gerade von einer Urlaubszeit zurückgekehrt, nachdem er die Hochzeit von Prinz William gefeiert hatte. Wenn Sie einen Test verpassen, weil Sie nicht im Camp sind, müssen Sie so schnell wie möglich einen Test im nächsten Ort buchen, zu dem Sie gehen."

Eine hochrangige Quelle der Armee bestätigte, dass Prinz Harrys plötzlicher Abgang "für seine Kameraden sehr seltsam ausgesehen hätte". Doch sie nahmen ihn auch in Schutz, indem sie einräumten, dass einem normal Sterblichen ja nicht bewusst sei, was für ein Druck auf einen Thronfolger ausgeübt würde.

