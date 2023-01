Prinz Harry packte auch in der "The Late Show with Stephen Colbert" aus

von Christina Klein Er gibt einfach keine Ruhe: Auch bei Stephen Colbert wiederholt Prinz Harry seine Kritik an der eigenen Familie. Warme Worte fand er vor allem für seine Großmutter.

Das Publikum bei "The Late Show with Stephen Colbert" jubilierte und grölte als Prinz Harry erscheint. Der Gastgeber Stephen Colbert schenkt beiden zur Beruhigung erstmal einen ordentlichen Schluck Tequila ein, bevor es ans Eingemachte geht.

Nach ein wenig Small Talk zum Warmwerden steigen Prinz Harry und Colbert gleich bei den ernsten Themen ein. Der Prinz erklärt noch mal deutlich seine Theorie, dass das britische Königshaus die Presse in Großbritannien fortwährend heimlich mit internen Informationen füttert. Auf die Frage des Moderators, ob der 38-Jährige der Annahme gehe, dass aktuell auch eine Kampagne in der britischen Presse gegen ihn läuft, die von seiner Familie gesteuert wird, sagt er: "Natürlich, das geht seit 38 Jahren so. Das ist die andere Seite der Geschichte (Anmerkung der Redaktion: gemeint ist sein Buch, das auf dem Tisch vor ihm liegt). Sie haben ihre Geschichte erzählt, und wahrscheinlich macht meine Seite der Geschichte es unbequem und verängstigt sie." Zudem behauptet Harry, dass die häufig in Pressegeschichten genannte royale Quelle die Royal Family selbst sei.

Die Artikel vor der Buchveröffentlichung waren "schmerzhaft" für Prinz Harry

Prinz Harrys Memoiren erschienen offiziell am 10. Januar auf dem Buchmarkt, wurden aber schon Tage vorher durch einen Verkaufsfehler in Spanien geleakt. Seitdem überschlug sich die weltweite Presse mit neuen Artikeln und Teilgeschichten des Buches über den Aussteiger-Prinzen. Über diese Tage sagt Prinz Harry: "Die letzten Tage seit den Leaks waren schmerzhaft und herausfordernd, weil die Geschichten kontextlos erzählt wurde." Vor allem spricht er hierbei auf die Geschichte an, dass er 25 Taliban im Militäreinsatz getötet haben soll.

Für die Veröffentlichung dieser Geschichte soll er auch aus den Reihen des Militärs Kritik geerntet haben. Er unterstellt der Presse, dass sie die Geschichte verfälscht hätten, dadurch, dass sie die Story aus dem Buch-Kontext rissen. "Meine Worte sind nicht gefährlich, nur die Ausschnitte und den Dreh, den die Presse draus macht, das ist gefährlich", so Harry. Des Weiteren vermutet er einen Komplott hinter der Wahl, diese Geschichte medial zu veröffentlichen (es sei gesagt, dass diese Geschichte nur eine von sehr vielen der letzten Tage war), denn sein Einsatz bei der Army ist Prinz Harry bekanntermaßen sehr wichtig und ein großer Teil seines Lebens gewesen.

Prinz Harry gesteht sich bei "The Late Show with Stephen Colbert" aber auch ein, dass sein Verhältnis zu seinem Bruder, Prinz William wohl nie wieder so eng sein wird wie es mal war.

Prinz Harry sagt, dass es seinem "Tower of London" wieder gut geht

Ein paar lustigere Informationen gibt es natürlich auch noch. Prinz Harry antwortet auf die Frage, was seine Kinder von Prinzessin Diana geerbt haben könnten, dass die Gene der roten Haare aus der Spencer-Familie auch bei seinen Kindern dominant seien, und er damit nicht gerechnet hätte. Natürlich spielt Colbert auch noch auf die Passage des Buches an, wo Prinz Harry Anzeichen einer Erfrierung am Penis hatte, nach einer Expedition am Nordpol. Spontan zählt der Prinz ein paar lustige Spitznamen für seine Kronjuwelen auf wie: "Man Piece, Johnson, Willy, Austin Powers,..." und er Moderator ergänzt: "Big Ben, Tower of London", was zu vielen Lachern im Publikum führt.

Den Humor scheint Prinz Harry von seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., geerbt zu haben. Er beschreibt sie am Ende als unglaublich lustige und humorvolle Person, die Jokes vortragen konnte, ohne eine Miene dabei zu verzeihen. Außerdem gibt Prinz Harry zu, dass er die Netflix-Serie "The Crown" auch gesehen hat, die am Königshof wohl eher auf Ungnade stößt.

Colbert schließt das Gespräch, in dem er sich noch mal nach dem Wohlergehen von Prinz Harrys Genital erkundigt, der versichert, dass alles wieder in Ordnung sei.