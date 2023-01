© The Interview On Itv1 And/PA Media/dpa

von Christina Klein Als Marketingoffensive für seine kommenden Memoiren stand Prinz Harry in mehreren Interviews Rede und Antwort. Manche Aussagen machen mehr als stutzig und es kristallisiert sich heraus, dass er die Schuld nicht bei sich sieht.

Ein absoluter Highlightsatz der Interviews fiel im Gespräch mit dem Moderator Anderson Cooper für das amerikanische TV-Format "60 Minutes" beim Sender CBS am gestrigen Sonntag: Meghan und Prinz Harry sind offen dafür, sich zu entschuldigen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Aber immer, wenn sie fragen, was sie falsch gemacht haben, soll ihnen das keiner sagen. Gemeint sind hier die Mitglieder der britischen Königsfamilie.

Prinz Harry gab außerdem dem britischen Sender ITV ein Interview und sprach dafür mit dem Journalisten Tom Bradby. Ein weiteres erschien am Montag, den 9. Januar bei ABC in der Show "Good Morning America" mit Michael Strahan. Außerdem wird er am 10. Januar Teil der "The Late Show With Stephen Colbert" ebenfalls beim Sender CBS sein.

Prinz Harry – diese erstaunlichen Aussagen macht er in den Interviews:

Er ist mehrmals den Tränen nahe in den Interviews, seine Stimme verändert sich, er blinzelt

Als sich der Gesundheitszustand der Queen verschlechterte, sprangen alle Familienmitglieder in ein Flugzeug nach Schottland, Harry wurde angeblich nicht gefragt und musste selbst anreisen, dadurch kam er wesentlich später an

Nach dem Tod der Queen soll die Familie kalt gewesen sein und keinen Willen ihm gegenüber gezeigt haben, sich zu versöhnen

Laut Harry gingen manche Familienmitglieder mit dem Teufel ins Bett (gemeint ist offenbar die Presse), nur um den Ruf von Meghan und Harry zu zerstören

Er sagt, dass auch Camilla und Kate die Aufnahme in die Familie nicht leicht hatten durch die Presse, bei Meghan wär es aber anders wegen ihrer Hautfarbe

Immer wieder ist von Rassismus die Rede und dass Meghan nicht der klassische Stereotyp sei: amerikanische Schauspielerin, geschieden, schwarze Wurzeln

Prinz Charles soll kein guter alleinerziehender Vater gewesen sein

Meghan und Kate mochten sich von Anfang an nicht

Prinz William sagte ihm, dass es schwer für ihn werden würde, wenn er Meghan heiratet

Zwischen Prinz Harry und Prinz William gab es eine körperliche Auseinandersetzung im Kensington Palast, wo William Harry angegriffen haben soll, der auf dem Boden landete und Blessuren davontrug

Prinz William bat Harry zu dem Vorfall zu schweigen, was er auch getan hätte, sagt er, hätte seine Frau Meghan nicht kurze Zeit später eine Verletzung auf seinem Rücken wahrgenommen, dann verriet er es ihr, trotz seines Versprechens

Die Familie und die Presse warf Harry vor: Er hat sich durch Meghan verändert, sie muss eine Hexe sein

Er gibt zu, dass er vor Meghan betrunken aus Clubs fiel und Drogen nahm, dann fand er die Liebe seines Lebens

Die Einnahme von Magic Mushrooms hat seinen Nebel im Kopf gelöst und ihm eine klare Sicht verschafft

Den Inhalt seiner im Dezember 2022 erschienenen Netflix-Doku hält er für "historisch wertvolle Tatsachen mit Bedeutung"

Prinz Harry meint, dass noch immer nicht alles um den Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, geklärt ist und möchte, dass die Paparazzi, die sie angeblich verfolgten, bevor sie in einem Autounfall ums Leben kam, verurteilt werden

Er hat den Tod seiner Mutter lange nicht geglaubt und realisiert, er dachte, dass sie zurückkommt

Mit zwanzig Jahren sah er zum ersten Mal eine Reportage über ihren Tod, als sie verstarb war er 12 Jahre alt

Nach Paris, den Unfallort seiner Mutter, kam er zum ersten Mal mit 23 Jahren und fuhr die Unfallstrecke ab

Er verspricht einen lebenslangen Kampf gegen die Medien

Prinz Harry und sein Bruder baten Charles darum, Camilla nicht zu heiraten

Er sagt, er sei jetzt glücklich, glaube aber immer noch, dass es eine Versöhnung mit seiner Familie geben kann – solange sie Verantwortung übernehmen

Er sagt deutlich, der Konflikt startete damit, dass Prinz William und Kate die britische Presse gebrieft haben gegen Meghan, bis zu dem Punkt, dass sie keine andere Wahl mehr hatten als auszuwandern und das Königshaus zu verlassen

Er findet sein Verhalten, sich in Interviews zu setzen, Dokus zu drehen und Memoiren zu schreiben besser, als das seiner Familie, (er unterstellt ihnen, regelmäßig und heimlich Informationen an die Presse zu füttern). Begründung: weil er selbst spricht, und nicht über die Presse etwas mitteilen lässt

Wenn er (Prinz Harry und seine Familie) den Punkt der Versöhnung erreichen kann, wird das einen Welleneffekt auf der ganzen Welt haben

Er glaubt nicht, dass seine Memoiren namens "Spare" die Situation zwischen ihm und seiner Familie noch schlimmer machen können

Der Moderator Anderson Cooper fragt Prinz Harry auch deutlich, warum er und Meghan die Titel Herzog und Herzogin weiterhin tragen, wenn sie doch nichts mehr mit dem Königshaus zu tun haben wollen. Doch diese Frage beantwortet Harry nicht so richtig, er sagt "was ändert das", spricht dann über die Presse generell, er lenkt ab, redet über etwas anderes. Eine klare Antwort gibt er nicht.

Quellen: Daily Mail, ITV, Good Morning America, CBS