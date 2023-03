Herzogin Meghan und Prinz Harry im vergangenen Dezember in New York.

Es steht noch immer nicht fest, ob Harry und Meghan zu König Charles' Krönung kommen. Der Palast trifft aber alle nötigen Vorbereitungen.

Am 6. Mai wird König Charles III. in der Westminster Abbey in London gekrönt. Die meistdiskutierte Frage rund um die mehrtägigen Feierlichkeiten ist derzeit wohl, ob Prinz Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, daran teilnehmen werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht, Insidern zufolge möchte der Palast aber offenbar dafür gewappnet sein. In Großbritannien bereite man sich laut eines Berichts der "Daily Mail" darauf vor.

Meghan und Harry kommen wohl zur Krönung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der Organisation beteiligt sind, seien instruiert worden, die Sussexes in die Planung mit einzubeziehen. "Harry und Meghan werden in alle Planungen einbezogen... die Autos, die Sitzpläne, Essensvorbereitungen, alles", wird eine anonyme Quelle zitiert.

Die Anwesenheit Meghans und Harrys könnte für noch mehr Aufmerksamkeit seitens der Schaulustigen sorgen. Gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern wurden die Sussexes zuletzt nach dem Tod von Queen Elizabeth II. gesehen. Bei einem Familienauftritt auf dem Balkon des Buckingham Palasts dürften die Ex-Royals aller Wahrscheinlichkeit nach fehlen. Dort soll nur Platz sein für arbeitende Royals, dazu gehören Meghan und Harry nicht mehr. Während Prinz William ein aktiver Teil der Zeremonie sein wird, dürften Meghan und Harry auch in der Westminster Abbey abseits der Familie Platznehmen.

"Niemand weiß gewiss, ob dies bedeutet, dass sie [die Einladung] definitiv akzeptiert haben - es könnte natürlich nur für den Fall sein, dass sie dies tun - aber es ist eindeutig kein 'Nein'."

Bei den Royals herrscht Klärungsbedarf

Eingeladen wurde das Paar, das mit seinen Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien lebt, offenbar erst vor wenigen Tagen. "Ich kann bestätigen, dass der Herzog kürzlich E-Mail-Korrespondenz vom Büro seiner Majestät bezüglich der Krönung erhalten hat", hatte ein Sprecher der beiden laut Roya Nikkhah, Royal-Redakteurin der "The Sunday Times", zuletzt bestätigt. Jedoch wurde auch relativiert: "Eine unmittelbare Entscheidung, ob der Herzog und die Herzogin teilnehmen werden, wird von uns zu diesem Zeitpunkt nicht bekanntgegeben." Ein weiterer Insider habe nun erklärt: "Es gibt Hinweise, dass sie kommen, obwohl es zuvor noch eine Menge zu klären gibt."

Invictus Games Verliebte Blicke, Küsse und stylische Outfits: Meghan und Harry verzaubern die Niederlande 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Gekommen um zu strahlen: Nach einem kurzen Stopp in Großbritannien machten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan auf in die Niederlande, wo in diesem Jahr die Invictus Games stattfinden. In Den Haag wurden die Sussexes warm empfangen, es war das erste Mal, dass Harry und Meghan gemeinsam zurück in Europa auftraten, nachdem sie das britische Königshaus im Frühjahr 2020 verließen. Mehr

Im Rahmen der Veröffentlichung von Harrys Autobiografie "Reserve" (Originaltitel: "Spare") im Januar hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Spekulationen gegeben, ob Harry und Meghan teilnehmen werden. In mehreren Interviews, einer Netflix-Doku und dem Buch des Prinzen kritisierten Harry und Meghan seit ihrer Auswanderung in die USA im Jahr 2020 unter anderem immer wieder Mitglieder der britischen Königsfamilie. Insbesondere die Beziehung Harrys und seines älteren Bruders, Prinz William, gilt als äußerst angespannt.

+++ Lesen Sie auch +++

Eine Szene, die viele Briten wütend macht: Warum Meghan vorgeworfen wird, die Queen zu veräppeln

Indirekte Drohung? Dieser Satz von Meghan Markle lässt die Briten aufhorchen

Mit diesem pathetischen Kitsch verspielen Harry und Meghan Sympathien