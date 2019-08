Herzogin Meghan feiert am heutigen Sonntag ihren 38. Geburtstag. Ihr Ehemann, Prinz Harry (34), gratulierte auf dem gemeinsamen Instagram-Account des royalen Paares bereits mit liebevollen Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, an meine unglaubliche Frau. Danke, dass du mich auf diesem Abenteuer begleitest! - In Liebe, H", schrieb er zu einem Foto, das während einer gemeinsamen Auslandsreise des Paares im Oktober 2018 in Togo entstand.

Prinz Harry und die frühere US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle sind seit Juni 2016 liiert. Im November desselben Jahres machten sie ihre Beziehung öffentlich. Ende November 2017 verlobten sie sich. Ihre Traumhochzeit feierten die beiden am 19. Mai 2018 in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Am 6. Mai 2019 kam Prinz Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt.