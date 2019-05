Baby Sussex ist da - und alle Welt darf es sehen! Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zeigen sich erstmals nach der Geburt ihres Sohnes am Mittwoch mit dem Baby. Auf den ersten Bildern, die in der St. George's Hall von Windsor Castle entstanden sind, trägt der Royal im hellgrauen Anzug das in eine weiße Decke gehüllte und mit Mützchen bedeckte Kind im Arm. Die frischgebackene Mutter steht in einem weißen, armfreien Mantelkleid neben ihm. Beiden ist die Freude über das neue Familienglück deutlich anzusehen.

Den Namen und welchen Titel ihr Sohn tragen wird, ist noch nicht bekannt. Britische Medien spekulierten zuletzt über einen "Earl of Dumbarton". Ob der Kleine auch ein Prinz wird, entscheidet einzig und allein Queen Elizabeth II. (93).

Der britische Prinz und die frühere US-Schauspielerin bestätigten Ende 2016 ihre Beziehung. Ende November 2017 wurde ihre Verlobung bekanntgegeben. Am 19. Mai 2018 feierten sie ihre Traumhochzeit in Windsor. Das Baby kam am Montagmorgen (6. Mai) zur Welt.