Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) feierten am Sonntag die Europapremiere des neuen Disney-Films "The Lion King" in London. Dabei trafen sie unter anderem auch auf US-Star Beyoncé (37), die im englischen Original als Simbas Freundin Nala zu hören ist. Außerdem steuerte sie den Song "Spirit" zum Soundtrack der Realverfilmung bei. Ihr Ehemann, Musikproduzentengröße Jay-Z (49), freute sich ebenfalls sichtlich über das Treffen mit den britischen Royals.

Neben Händeschütteln und Umarmungen gab es laut "Mail Online" auch netten Smalltalk über die Kinder. So sollen die US-Stars den frischgebackenen Eltern zu Baby Archie (2 Monate) gratuliert haben. Außerdem soll der dreifache Vater den beiden Neu-Eltern geraten haben: "Nehmt euch immer auch Zeit für euch selbst."

Für Herzogin Meghan war es schon der zweite öffentliche Auftritt an diesem Wochenende. Am Samstag sah sie sich zusammen mit ihrer Schwägerin, Herzogin Kate (37), das Wimbledon-Finale der Frauen an, in dem auch Meghans gute Freundin Serena Williams (37) spielte.

"Der König der Löwen" startet am 17. Juli in den deutschen Kinos.