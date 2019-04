Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) haben am Dienstagnachmittag ihren eigenen offiziellen Instagram-Account eingeweiht. Und der Erfolg ist gewaltig: Sie dürfen sich schon wenige Stunden später über rekordverdächtige 2 Millionen Abonnenten freuen, darunter auch Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (46), - und kein Ende ist in Sicht. Bislang waren Harry und Meghan zusammen mit Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) in dem gemeinsamen "Kensingtonroyal"-Account vereint. Der hat aktuell 7,2 Millionen Follower und wird weiterhin von William und Kate genutzt.

"Willkommen auf unserem offiziellen Instagram", schreiben Harry und Meghan in ihrem Auftakt-Post am Dienstag zu einer Reihe von Bildern, die sie größtenteils bei öffentlichen Terminen zeigen. Demnach freuen sich die beiden darauf, über den Account unter anderem über aktuelle Projekte zu informieren, die sie unterstützen. Aber auch Infos über offizielle Termine und "wichtige Ankündigungen" sollen dort bald zu finden sein. Es ist also wahrscheinlich, dass Fans auch über diesen Account erfahren werden, wenn das royale Baby von Herzogin Meghan auf der Welt ist. Die Geburt wird für April oder Anfang Mai erwartet.