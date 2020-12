Prinz Harry und Herzogin Meghan leben in Kalifornien in guter Gesellschaft

Prinz Harry und Herzogin Meghan dürfen sich bald über eine berühmte Nachbarin freuen: Ellen DeGeneres erwarb ein Grundstück in ihrer Nähe.

Erst im vergangenen Sommer zogen Prinz Harry und Herzogin Meghan zusammen mit Sohn Archie in ihr neues Anwesen in Montecito im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, nachdem sie zu Beginn des Jahres als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückgetreten waren. Dort hat das Paar Hollywood-Glamour um sich. Bald bekommen die Royals hochkarätige Nachbarn: Die Komikerin und Moderatorin Ellen DeGeneres hat laut Berichten des "Wall Street Journals" eine Villa direkt nebenan gekauft.

Für umgerechnet rund 40 Millionen Euro erwarb DeGeneres zusammen mit ihrer Ehefrau, der Schauspielerin Portia de Rossi, eines der teuersten Anwesen in der Geschichte der exklusiven Gegend. Dieses befindet sich laut dem Promi-Portal der "New York Post" in der direkten Nachbarschaft der Royals. Das Anwesen umfasst drei Grundstücke, die insgesamt rund 16.000 Quadratmeter ergeben. Darauf befinden sich eine Villa, eine Scheune und ein großer Weiher.

Umzug nach Einbruch

Der Umzug des prominenten Paares erfolgt nach einem Einbruch in die vorherige Villa, ebenfalls in Montecito, Anfang Juli. Dabei erbeuteten Diebe wertvollen Schmuck und Uhren der US-Stars. Später wurde bekannt, dass DeGeneres und de Rossi während des Einbruchs zu Hause waren. In der exklusiven Gegend Kaliforniens wohnen außerdem Megastars wie Oprah Winfrey, die Kardashians oder auch Rob Lowe.