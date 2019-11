Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38, "Suits") feiern am heutigen Mittwoch ein besonderes Jubiläum. Auf den Tag genau ist es mittlerweile schon zwei Jahre her, dass die beiden ihre Verlobung verkündet haben. "An diesem Tag vor zwei Jahren", beginnt ein neuer Post auf dem Instagram-Profil der beiden, mit dem sie ihre Liebe zelebrieren.

Noch nie gesehenes Foto

Dazu posteten die jungen Royals drei Bilder: Das erste Foto zeigt Meghan und Harry bei der Bekanntgabe der Verlobung. Auf der zweiten Aufnahme ist das glückliche Paar bei seiner Hochzeit im Mai auf Schloss Windsor abgebildet. Auch wenn es unzählige Fotos von dem Freudentag gibt, dieses Schwarz-Weiß-Bild gab es zuvor noch nie zu sehen. Das dritte Bild zeigt die beiden mit Sohnemann Archie (6 Monate), der im Mai 2019 zur Welt gekommen ist.

Das Zeichen ihrer Liebe kommt zu einer Zeit, in der Meghan und Harry sich angeblich immer "isolierter" von der royalen Familie fühlen, wie ein Insider kürzlich dem US-Magazin "People" verraten haben soll. In der TV-Doku "Harry & Meghan: An African Journey" hatte Prinz Harry zuvor erklärt, dass er und sein Bruder William (37) sich "auf unterschiedlichen Wegen" befänden. Auch das Weihnachtsfest werden Meghan und Harry nicht mit den anderen Royals verbringen.