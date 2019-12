Während sich die Politprominenz in London tummelt, genießen Prinz Harry (35), Ehefrau Herzogin Meghan (38) und Söhnchen Archie Mountbatten-Windsor (6 Monate) die gemeinsame Auszeit in den USA. Den wichtigen US-amerikanischen Feiertag "Thanksgiving" (28.11.) feierten sie in Meghans Heimat zusammen mit ihrer Mutter, Doria Ragland (63). Offiziell bestätigt wurde das zwar nicht, doch Medien weltweit, darunter "Harpers Bazaar", berichten darüber.

"Sie feierten Thanksgiving privat im engsten Familienkreis", wird Royal-Korrespondent Omid Scobie von dem Magazin zitiert. Er merkte außerdem an, dass die Royals nicht so schnell nach England zurückkehren würden. "Es ist eine lange Reise, auf der sie unterwegs sind. Ich denke, wir werden sie wirklich bis Weihnachten nicht sehen - was gut für sie ist", so der Experte.

Bestätigte Pläne

Dass Harry und Meghan das erste Weihnachtsfest mit Baby Archie nicht wie die restlichen Royals auf dem Landsitz der Queen in Sandringham verbringen würden, war bereits offiziell bestätigt worden: "Nachdem die königlichen Hoheiten den vergangenen beiden Weihnachten in Sandringham verbracht haben, werden sie Weihnachten in diesem Jahr, als eine neue Familie, bei der Mutter der Herzogin, Doria Ragland, verbringen", ließen sie bereits Mitte November über einen Sprecher ausrichten.

Erinnern an den "Giving Tuesday"

Trotz Auszeit vergisst das royale Paar aber offenbar seine Follower nicht. Das zeigt auch der jüngste Post auf dem erfolgreichen Sussex-Instagram-Account, dem inzwischen 9,9 Millionen Menschen folgen. Darin erinnerten Meghan und Harry mit warmen Worten an den "Giving Tuesday" (3. Dezember) - "einen Tag, der Menschen ermutigt, Gutes zu tun".

Konkret ist folgendes Zitat des US-amerikanischen Autors Leo Buscaglia (1924-1998) zu lesen: "Zu oft unterschätzen wir die Kraft einer Berührung, eines Lächelns, eines freundlichen Wortes, eines Zuhörens, eines ehrlichen Kompliments oder des kleinsten Aktes der Fürsorge, die alle das Potenzial haben, ein Leben zu verändern."

Prinz Harry und die frühere US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle ("Suits") heirateten im Mai 2018 in Windsor. Ihr Sohn Archie kam ziemlich genau ein Jahr danach zur Welt.