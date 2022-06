Prinz Harry und Herzogin Meghan stehen nach dem Dankgottesdienst noch kurz mit Familienmitgliedern zusammen, den offiziellen Empfang nach der Veranstaltung sollen die Sussexes jedoch verpasst haben.

Thronfolger Prinz Charles, Ehefrau Herzogin Camilla, Queen-Enkel Prinz William und Ehefrau Herzogin Kate trafen an dem Jubiläumsgottesdienst am Freitagmittag in der St. Paul's Cathedral in London zusammen. Als Prinz Harry und Herzogin Meghan am Freitag an der St. Paul's Cathedral ankamen, ging ein Raunen durch die anwesenden Zuschauer. Eine Mischung aus Jubelrufen, aber dazwischen war auch das ein oder andere Ausbuhen hörbar. Ein Stimmungsbild, das sich auch in den royalen Reihen niederzuschlagen scheint. Die Sussexes nahmen zwar gestern an der kirchlichen Zeremonie teil, die private Veranstaltung danach sollen sie jedoch geschwänzt haben. Sie wollten wohl vermeiden, "dass sie mit der Familie rumalbern", so eine Quelle gegenüber der britischen Newsseite "The Sun".

Entfernte Plätze von den Thronfolgern in der Kirche

"Harry und Meghan freuten sich, bei dem Clarence House vorbeizuschauen, um Charles auf dem Weg nach St. Paul’s zu sehen. Aber danach waren sie nicht daran interessiert, Zeit mit der Familie bei einem privaten Empfang zu verbringen, wo sie auf William und Kate treffen würden“, sagte ein Palast-Insider zu "The Sun". Die Sussexes hatten in der Kirche weit entfernte Plätze zu Prinz William und Herzogin Kate, was auch ihre Statusänderung widerspiegelte. Die Aussteiger-Royals saßen in der zweiten Reihe hinter der Familie Wessex und dem Herzog und der Herzogin von Gloucester.

An der Kirche erschienen sie händchenhaltend, auf ihren Plätzen machte Prinz Harry Scherze mit Jack und Lady Sarah Chatto – Tochter der verstorbenen Prinzessin Margaret – die links von Meghan saßen. Es gab jedoch keine Anzeichen darauf, dass zwischen den Sussexes und den Cambridges auch nur der geringste Augenkontakt bestanden hätte. Nach der Prozession war Prinz Harrys Kopf in die andere Richtung gedreht und er sah weg, als Kate und William vorbeigingen.

