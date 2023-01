So scheffelten Prinz Harry und Herzogin Meghan in drei Jahren über 135 Millionen Dollar

von Christina Klein Vor drei Jahren gaben Prinz Harry und Meghan ihren offiziellen Rücktritt aus dem britischen Königshaus bekannt und seitdem haben sie mehrere Mega-Deals unterschrieben. 135 Millionen Dollar sollen sie in nur drei Jahren eingenommen haben.

Viele große Medien-Stakeholder wie Netflix, Spotify und Co. sahen in dem Königshaus-Austritt der Royals Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre große Chance, Geschichten mit ihnen zu erzählen. Diese exklusiven Einblicke in das Leben der königlichen Rebellen ließen sie sich so einiges kosten.

Nach dem Ausstieg von Prinz Harry und Herzogin Megan konnten sie ihr Vermögen von Königshof-Zeiten mehr als verzehnfachen. Bisher sind folgende finanzielle Eingänge des royalen Glamour-Paares bekannt:

20 Millionen Dollar Vorschuss für die Memoiren "Spare"

Am Erscheinungstag, dem 10. Januar 2023, sollen sich 1,4 Millionen Exemplare verkauft haben – Weltrekord für eine Biografie

100 Millionen Dollar für einen Fünfjahresvertrag mit Netflix

Für Dokumentationen, Spielfilme, Shows und Kinderprogamm – bisher wurde die Dokuserie "Harry & Meghan" sowie "Live to Lead" produziert. "Live to Lead" ist seitdem 31. Dezember bei Netflix abrufbar.

Zweite Doku-Serie von Prinz Harry und Meghan – "Live to Lead":

In den Startlöchern steht auch "Heart of Invictus"

Eine Dokumentation mit einer Gruppe kriegsversehrte Veteranen, die sich auf die Invictus Games vorbereiten. Sie soll im Jahr 2023 veröffentlicht werden.

15-18 Millionen Dollar für einen Drejahresvertrag mit Spotify für Podcasts

Bisher gibt es Herzogin Megahns Podcast "Archetypes". Mit Gästen redet die Herzogin über Themen, die vor allem Frauen betreffen. Der Podcast erschien im Sommer 2022.

618.000 Dollar Vorschuss für ein Kinderbuch

Meghan veröffentlichte 2021 ein Bilderbuch "The Bench". Das 167-Wörter-Buch, das eine Illustration der damals neugeborenen Lilibet Diana enthält, landete auf der Bestsellerliste der "New York Times".

Prinz Harry und Meghan unterstützen mit den Einnahmen auch Wohltätigkeitsorganisationen

Der Verleger der Memoiren "Spare", Penguin Random House, gab an, dass Prinz Harry einen Teil der Erlöse spenden würde. Es sollen rund 671.000 US-Dollar an die gemeinnützige Organisation WellChild gehen. Weitere 1,5 Millionen US-Dollar soll der Prinz bereits an Sentebale gespendet haben. Sentebale ist eine Organisation, die er mitgegründet hat, um Kindern im südlichen Afrika zu helfen, die von HIV bedroht sind.

Bevor Meghan Markle Prinz Harry heiratete, war sie eine Schauspielerin in der Serie "Suits". Ihr damaliges Vermögen wurde auf rund zwei Millionen Dollar geschätzt. Die Selfmade-Millionärin heiratete 2018 Prinz Harry, nur zwei Jahre, nach ihrer ersten Begegnung. Prinz Harry, der im Dienste der Krone stand, soll ein Erbe von Prinzessin Diana von rund 10 Millionen Dollar besessen haben und wurde von seinem Vater Prinz Charles unterhalten. So auch Meghan, nach der Hochzeit. Das Magazin "Forbes" schätzt die damaligen Ausgaben des Paares auf etwa 800.000 US-Dollar pro Jahr. Prinz Harrys Vater, Prinz Charles, bezahlte diese Ausgaben durch Einnahmen des Herzogtums Cornwall, das Charles im vergangenen Jahr rund 27 Millionen US-Dollar einbrachte.

Quellen: Forbes, Vogue