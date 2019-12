Prinz Harry (35) und Ehefrau Herzogin Meghan (38) verbringen Weihnachten mit Söhnchen Archie (7 Monate) fernab des britischen Königshauses in den USA. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie nicht wissen, was sich gehört. Und dank des "The Queen's Commonwealth Trusts", dessen Präsidentenpaar die beiden sind, wissen wir nun auch, mit welch niedlicher Grußkarte das Ehepaar Sussex zu Weihnachten gratulierte. Jene "süßeste Weihnachtskarte" postete die Stiftung nämlich auf ihrer Twitterseite.

Auf dem Schwarz-Weiß-GIF linst Baby Archie auf allen Vieren neugierig in die Kamera. Im Hintergrund sitzen seine Eltern vor einem Weihnachtsbaum und lachen ihr Kind stolz an. "Wir wünschen sehr fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr von unserer Familie an eure", ist in goldenen Lettern über das Foto verteilt zu lesen.