Schluss mit royalem Prunk und Glamour: Das mussten auch die beiden Aussteiger-Royals Prinz Harry und Meghan in den letzten Tagen erfahren. Während sich die königliche Familie noch bei der Abschluss-Parade feiern ließ, machten die Wahl-Amerikaner sich schnell dünne.

"The Show must go on" scheint nicht nur das Motto des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. zu sein, sondern auch das der arbeitenden Royal Family. Prinz Harry und Herzogin Meghan entschlossen sich vor über zwei Jahren aus dem britischen Königshaus auszutreten. Die Konsequenz ist nun, dass sie bei den vergangene großen Feiertagen wie die unbeliebte Verwandtschaft auf Besuch wirkten und auf so eine Art machten sie sich auch während alle feierten am Sonntag wieder aus dem Staub.

Während die Queen noch mal in einem grünen Kostüm in der Farbe der Hoffnung vom berühmten Balkon des Buckingham Palace winkte, waren Prinz Harry und Herzogin Meghan längst in der Luft Richtung Kalifornien. Um 13.30 Uhr britischer Zeit flogen sie vom britischen Farnborough Airport in einem Privatjet ab. Zwar wurden die Kinder der beiden bei ihrem Aufenthalt in London nicht gesehen, doch Augenzeugen sollen laut der "Daily Mail" Kinderequipment gesichtet haben, wie es aus dem Privatjet ausgeladen wurde. Außerdem soll die Miene von Prinz Harry bei der Ankunft auf amerikanischem Boden eher "not amused" und grimmig gewesen sein.

Prinz Harry und Meghan: nur ein offizieller Auftritt während des Thronjubiläums

Um 18 Uhr kalifornischer Zeit sollen sie gelandet sein und wurden in einem schwarzen Range Rover in ihr Haus nach Montecito chauffiert. Während der viertägigen Jubiläums-Feierlichkeiten nahm das Paar offiziell nur am Gedenkgottesdienst in der St. Paul's Cathedral teil. Man sah sie nur im Gespräch mit Zara Tindall, Harrys Cousine, alle anderen Mitglieder der königlichen Familie schienen sie zu meiden. Außerdem konnte man das Paar am vergangenen Donnerstag bei der "Trooping the Colours"-Parade sehen, jedoch nur durch ein Fenster. Sie durften den Balkon des Buckingham Palastes durch ihren Ausstieg aus dem Königshaus nicht betreten.

Prinz Harry und seine Frau sollen im Vorfeld strikte Auflagen für ihren Aufenthalt in Großbritannien erhalten haben, in denen auch erfasst worden sein soll, dass sie sich nicht zu anderen öffentlichen Aktivitäten blicken lassen sollten. So verbrachten sie die meiste Zeit im Frogmore Cottage, in dem sie am Samstag auch den ersten Geburtstag ihrer Tochter Lilibet feierten.

Ein eher traurig anmutendes Randgeschehen, wenn man bedenkt, dass die Queen bereits 96 Jahre alt ist und man in diesem hohen Alter nie weiß, ob es die Möglichkeit auf ein Wiedersehen geben wird.

