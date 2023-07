von Luisa Schwebel Von den Negativschlagzeilen um ihre Ehe und ihre gescheiterten Business-Ideen lassen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry augenscheinlich nicht aus der Ruhe bringen. Gemeinsam mit den Kindern feierten sie den 4th of July.

Am Dienstag feierten die USA ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. Kein Tag wird in den Vereinigen Staaten so patriotisch zelebriert wie der 4th of July – Rot, Weiß und Blau wo man auch hinguckt. Mittendrin in der rot-weiß-blauen Party waren in diesem Jahr auch Herzogin Meghan und Prinz Harry.

Meghan und Prinz Harry feiern 4th of July

In ihrer Wahlheimat Montecito in Kalifornien sahen sich die beiden gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet einen Straßenumzug an. Fotos zeigen, dass sich zumindest die Kleinste der Familie an die inoffizielle Kleiderregelung gehalten hat. Zu einem hellblauen Blümchenkleid trug die Zweijährige rote Schuhe. Nachdem Harry die Parade erstmal nur mit seiner Tochter bestaunte, gesellten sich Meghan und Prinz Archie etwas später zu den beiden.

Ein normaler Festtag für eine (halb)amerikanische Familie. Doch gleichzeitig beweisen die beiden damit eines: dass sie eine Einheit sind. Denn die Schlagzeilen der vergangenen Tage und Wochen waren fast durchweg negativ. Grund ist zum einen der berufliche Misserfolg der beiden.

Misserfolg und Krisengerüchte

Vor einem knappen Monat wurde bekannt, dass die Sussexes und Spotify ihre Zusammenarbeit nicht fortsetzen werden. Meghans Podcast "Archetypes" wird demnach keine zweite Staffel bekommen. In einem Statement ließen Meghan und Harry wissen, die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden. Doch im gleichen Zuge berichteten Medien (darunter "Page Six"), der wahre Grund sei, dass sich der Streamingdienst mehr gewünscht hätte für das viele Geld, das man den beiden gezahlt hat.

Auch was ihre Ehe angeht, brodelt die Gerüchteküche. Anfang Juni sah sich Harrys Team gezwungen, Berichte zu dementieren, nach denen der Prinz einen Bungalow in einem Privatclub angemietet habe, um sich gelegentlich vom Eheleben zurückziehen zu können. Völliger Quatsch, ließ Harrys Sprecher damals wissen. Währenddessen äußerten sich Royal-Experten gegenüber konservativen Medien in England und verrieten, sie hätten schon länger gehört, in der Ehe solle es kriseln.

Zugegeben, mit einem Ausflug am 4th of July haben die beiden nicht symbolisch ihr Ehegelübde erneuert. Und doch könnte es ein Zeichen sein: Wir stehen weiterhin zusammen.

