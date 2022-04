Power-Paar zurück in Europa: Was Prinz Harry und Herzogin Meghan in Holland erwarten wird

Als "VVIP"-Gäste werden Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games in den Niederlanden empfangen. Was das bedeutet und was das Power-Paar in dem Austragungsland erwarten könnte.

Royal-Fans dürften sich das kommende Wochenende rot im Kalender markiert haben. Denn es ist das erste Mal seit dem sogenannten "Megxit", dass Prinz Harry und Herzogin Meghan gemeinsam in Europa aufschlagen werden. Ziel sind die diesjährigen Invictus Games, die Prinz Harry gegründet hat. Die Sportveranstaltung ist für den Enkel von Queen Elizabeth II. eine Herzensangelegenheit.

Prinz Harry und Herzogin Meghan reisen nach Den Haag

Und so wird er die lange Reise von Los Angeles nach Den Haag antreten, nachdem er vor wenigen Wochen die Gedenkfeier zu Ehren Prinz Philips in London geschwänzt hatte. Doch nicht nur Harry macht sich auf den Weg nach Europa, sondern auch seine Ehefrau, Herzogin Meghan.

Ein Grund, warum Harry nicht nach England reiste, war der seiner Meinung nach fehlende Schutz für seine Familie. Prinz Harry befindet sich seit Monaten in einem Rechtsstreit mit der britischen Regierung bezüglich seiner Sicherheit. In Holland sollen Meghan und Harry Berichten zufolge den "VVIP"-Status bekommen: "Very, very important person". Zusätzlich zu ihren eigenen Bodyguards sollen die Sussexes auch polizeilich geschützt werden, außerdem wurden sie bereits hinsichtlich möglicher Ausnahmesituationen – wie einem Terroranschlag – geschult.

Netflix-Kameras sind dabei

Ihren mehrtägigen Aufenthalt in Europa sollen die beiden außerdem für einen weiteren beruflichen Zweck nutzen. Wie der englische "Mirror" exklusiv berichtet, wird das Paar während der Spiele von einem Netflix-Dokumentationsteam begleitet. Bereits im Herbst 2020 wurde bekannt, dass die beiden mit ihrer zuvor gegründeten Produktionsfirma Archewell Productions einen Mega-Deal mit dem Streamingdienst gelandet haben. Bei dem ersten Format "Heart of Invictus" handelt es sich um eine mehrteilige Dokumentarserie über die Invictus Games. Das Format wird unter anderem mehrere Teilnehmer und die Veranstalter bei ihren Vorbereitungen auf das Event begleiten.

Sind niederländische Royal-Fans sicher schon aufgeregt, das Paar zu Hause begrüßen zu dürfen, werden die bekanntesten Menschen des Landes sie nicht treffen: Eine Audienz bei König Willem-Alexander und Königin Máxima steht nicht auf dem Plan.

Quelle: "Mirror"

