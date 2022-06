Prinz Harry und Herzogin Meghan werden am Mittwoch in Großbritannien erwartet

Prinz Harry und seine Familie sind auf dem Weg nach London zum Thronjubiläum der Queen. Auch, weil eine seiner größten Forderungen erfüllt wurde. Der Streit um die Sicherheitsfrage ist mit dem Innenministerium geklärt.

Er würde ja gerne kommen, aber er wisse es noch nicht: Noch im April hat Prinz Harry in einem Interview herumgedruckst, als es darum ging, ob er und seine Familie zum Thronjubiläum der Queen nach England reisen. "Es geht da um viele Dinge wie Sicherheitsvorkehrungen und alles andere. Ich versuche, es möglich zu machen, dass meine Kinder sie treffen können", sagte er damals. Nun werden er und Herzogin Meghan samt den Kindern Archie und Lilibet noch am Mittwoch in London erwartet. Denn Harry konnte beim Streit um die Sicherheitsfrage einen Sieg erringen.

Wie die britische Zeitung "Mirror" berichtet, hat er die "felsenfeste Zusage" für Polizeischutz erhalten. Das war nicht selbstverständlich, denn seit sich Harry und Meghan von ihren offiziellen Aufgaben als Royals zurückgezogen haben und in die USA ausgewandert sind, stand ihnen keine Steuer-finanzierte Security in Großbritannien mehr zu. Das entschied das Innenministerium damals. Harry schickte Anwälte, um Schutz in England auszuhandeln - doch bisher vergeblich.

Prinz Harry bekommt staatlichen Schutz

Für das Thronjubiläum der Queen gibt es nun eine Ausnahme: Laut "Mirror" habe es wochenlange Verhandlungen zwischen Harry und der Londoner Polizei gegeben. Harry habe sogar angeboten, für die Kosten des speziell ausgebildeten Wachpersonals selbst aufzukommen - doch das war nicht möglich. Trotzdem wird nun das Sicherungskommando für Royale Sicherheit den Schutz von Harry und seiner Familie übernehmen.

Gekommen um zu strahlen: Nach einem kurzen Stopp in Großbritannien machten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan auf in die Niederlande, wo in diesem Jahr die Invictus Games stattfinden. In Den Haag wurden die Sussexes warm empfangen, es war das erste Mal, dass Harry und Meghan gemeinsam zurück in Europa auftraten, nachdem sie das britische Königshaus im Frühjahr 2020 verließen.

Eine Erleichterung für Harry, der vor allem seine Kinder schützen möchte. Tochter Lilibet wird am Samstag ein Jahr alt und darf diesen besonderen Tag mit der Königin persönlich verbringen. Der geplante Besuch ist das erste Treffen zwischen der Kleinen und ihrer Namensgeberin Queen Elizabeth, genannt Lilibet. Prinz Harry und seine Familie werden außerdem auch mit dem Rest der königlichen Familie am Freitag zum Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral erwartet. Übernachten werden Harry und Meghan übrigens in ihrem alten Zuhause in Windsor: Frogmore Cottage.