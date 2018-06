Prinz Harry (33) hat sich mit einem Charity-Auftritt in London zurückgemeldet. Auf dem Twitter-Kanal von OnSide Youth Zones sind Bilder der Gala zu sehen. Der Royal trägt auf ihnen einen dunklen Anzug und Fliege. Auch Schauspieler und Autor David Walliams (46) war offenbar auf der Wohltätigkeitsveranstaltung und twitterte zu einem Bild des 33-Jährigen am Rednerpult: "Ich höre gerade Prinz Harrys Rede beim OnSideYZ-Fundraising-Dinner." Nirgends zu sehen war allerdings dessen frisch angetraute Ehefrau Meghan (36). Das Paar soll gerade in den Flitterwochen gewesen sein.

Der Honeymoon war dann wohl kurz, dafür aber umso geheimer. Wo genau der Herzog und die Herzogin von Sussex geflittert haben, ist noch immer unbekannt. Drei Tage nach Harry und Meghans Hochzeit am 19. Mai auf Schloss Windsor waren die beiden auf der Feier zu Prinz Charles' 70. Geburtstag im Buckingham Palast. Ging es anschließend nach Afrika?

Der Kontinent spielt in der Beziehung der beiden eine wichtige Rolle. In Botswana sollen sie sich nach dem ersten Kennenlernen in London näher gekommen sein und auch im vergangenen Sommer sollen sie dort Urlaub gemacht haben. In Meghans Verlobungsring ist sogar ein Diamant aus dem Land verarbeitet. Zudem bereist Harry Afrika schon seit seiner Jugend immer wieder, unter anderem für Wohltätigkeitsorganisationen. Schon im März waren Gerüchte aufgekommen, dass er mit seiner Frau in Namibia die Flitterwochen verbringen wird.

Bald geht es nach Australien

Mögliche andere Gebiete, in denen Harry und Meghan nach ihrer Hochzeit vermutet wurden, sind die Karibik und Kanada. Zumindest Letzteres scheint aber nicht zuzutreffen: "Obwohl Fairmont Jasper Park Lodge eine lange Geschichte als royaler Rückzugsort hat, können wir bestätigen, dass das Paar derzeit nicht für einen Aufenthalt gebucht ist", erklärte ein Vertreter der Nobel-Unterkunft dem US-Magazin "People".

Womöglich hat es die beiden Royals aber gar nicht so weit weg verschlagen. Das irische Luxus-Hotel Ashford Castle wurde von "The Daily Beast" als Flitterwochen-Location ins Spiel gebracht. Die Ortschaft Cong, die in der Nähe des zu einem exklusiven 5-Sterne-Hotel umfunktionierten Schlosses liegt, wurde durch den Film "Der Sieger" berühmt, der dort gedreht wurde.

Spätestens im Oktober zieht es Meghan und Harry dann auch wieder offiziell ins Ausland: In Sydney finden dann die Invictus Games statt. Im September 2017 hatte das Paar bei den Invictus Games in Toronto den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Schon am morgigen Samstag werden sich die beiden aber wieder der Öffentlichkeit in London präsentieren. Bei der Militärparade Trooping the Colour zeigen sie sich zusammen mit der königlichen Familie. Am 14. Juni reist Herzogin Meghan zudem mit Queen Elizabeth II. (92) im königlichen Zug nach Chester.