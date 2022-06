Noch vor Ende der Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen saßen Prinz Harry und Herzogin Meghan wieder im Flieger zurück in die USA. Zu einem Treffen oder gar einer Versöhnung mit Prinz William kam es so nicht.

Der Heimatbesuch von Prinz Harry ist vorbei - und zu einer Aussprache mit Bruder Prinz William scheint es nicht gekommen zu sein: Wie britische Medien berichten, haben sich die Familien kein einziges Mal privat getroffen. Zwar waren Harry und seine Frau Herzogin Meghan bei zwei offiziellen Terminen anlässlich des Thronjubiläums dabei, sie reisten jedoch samt den Kindern noch vor Ende der Feierlichkeiten wieder zurück in die USA.

Eine Einladung zu einem ungezwungenen Treffen im Familienkreis hat es jedoch gegeben: Laut "Page Six" hatten die Sussexes William und Kate zur Gartenparty anlässlich des ersten Geburtstags ihrer Tochter Lilibet im Frogmore Cottage in Windsor eingeladen. Cousine Zara Tindall mit ihren drei Kindern soll unter anderem am Samstag anwesend gewesen sein. Doch die Cambridges hatten Verpflichtungen in Wales, nahmen dorthin auch ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis mit. Es ist davon auszugehen, dass dieser Termin schon lange vor der Feier der Sussexes fest stand - und nicht verschoben werden konnte. Ein Video zeigte Kate mit den Kleinen beim Muffins-Backen für die Feierenden in Cardiff. Den Geburtstagskuchen von Cousine Lilibet verpassten sie so jedoch.

Prinz Harry und seine Frau Meghan sind neben anderen Mitgliedern der Royal Family mit Jubel vor dem Dankgottesdienst zu Ehren der Queen empfangen worden. Harry trug bei der Veranstaltung in der Londoner Kathedrale St Paul's seine militärischen Abzeichen, Meghan erschien im cremefarbenen Mantelkleid (von Dior) mit Hut. Es ist der erste offizielle Auftritt des Paares beim Thronjubiläum der Queen, zu dem die beiden mit ihren Kindern aus den USA nach London gereist sind. Und es ist der erste gemeinsame Termin bei einem offiziellen royalen Event seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus.

Verhältnis zwischen Harry und William immer noch belastet

"Das Verhältnis ist immer noch stark belastet. William nimmt sich in Acht davor, Zeit alleine mit Harry zu verbringen, da er nie genau weiß, was hinterher erzählt werden wird", so ein Royal-Insider zu "Page Six". Kate und William sowie der Rest der königlichen Familie wünschten Lilibet jedoch mit offiziellen Statements alles Gute zum Geburtstag.

Zur Feier in Windsor war auch der "Vogue"-Fotograf Misan Harriman eingeladen. Er teilte in den sozialen Netzwerken Bilder der Veranstaltung. Sie zeigen eine leger gekleidete Meghan mit Lilibet auf dem Arm, wie sie mit Harrimans Frau und Kindern posiert. Außerdem schoss er auch das offizielle Geburtstagsfotos der Kleinen. Er gilt als Vertrauter von Harry und Meghan, soll Meghan damals einem gemeinsamen Freund vorgestellt haben, der sie wiederum mit Harry bekannt machte. Harriman war es auch, der die Fotos zur Verkündung der Schwangerschaft mit Lilibet schoss.