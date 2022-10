von Christina Klein Die Beziehung der Brüder Prinz William und Prinz Harry soll kurz vor dem Ende stehen. Man ist sich sicher: selbst eine Einladung zu Weihnachten würde Harry nicht mehr annehmen.

Aller guten oder auch schlechten Dinge sind drei. Es naht das dritte Weihnachtsfest, das Prinz Harry offenbar ohne seine königliche Familie feiern wird. Selbst eine Einladung nach England würde der Prinz ausschlagen, so eine Quelle gegenüber dem britischen News-Portal "The Mirror". Vor wenigen Tagen erst wurde der Titel zu Prinz Harrys Memoiren bekannt, die "Spare" heißen werden, zu Deutsch "Reserve".

Am 10. Januar 2023 soll es so weit sein, die langersehnten und gefürchteten Memoiren von Prinz Harry werden veröffentlicht. Es soll bereits in den letzten Tagen ein Ruck der Erschrockenheit durchs britische Königshaus gegangen sein, als der Titel, der die Schattenposition Harrys hinter seinem Thronfolger-Bruder Prinz William andeutet, bekannt wurde.

Buch von Prinz Harry wird vermutlich die letzte Hoffnung auf Versöhnung zunichtemachen

Es heißt, dass das Veröffentlichungsdatum durch das Ableben der Queen ein wenig nach hinten verschoben worden sein soll. Eigentlich sollte das Buch schon Ende 2022 auf den Markt kommen. Eine willkommene Gelegenheit, bei der man annehmen könnte, dass die Chance bestünde, dass die Sussexes das Weihnachtsfest mit den britischen Royals hätten verbringen können. Doch Experten sehen kaum noch eine Chance, das zerrütte Verhältnis zwischen den Sussexes und dem Rest der Familie zu bereinigen, sie sollen zwischenmenschlich fast am "absoluten Tiefpunkt" ihrer Beziehung sein.

Seitdem Meghan Markle an Harrys Seite ist, nahmen die beiden nur 2017 und 2018 an dem traditionellen, königlichen Weihnachtsfest auf dem Anwesen in Sandringham in England teil. Schon 2019 verbrachten sie Heiligabend in Kanada und seit 2020, dem Jahr des offiziellen Rückzugs aus der königlichen Familie, waren sie an Weihnachten in Kalifornien.

Die Quelle sagte auch, dass "das Königshaus sich auf schwere und turbulente Zeiten durch die Buchveröffentlichung vorbereitet. Dieses Buch könnte das Ende jeder Beziehung bedeuten, die Harry mit seiner Familie noch haben könnte, es ist verzweifelt und traurig."

