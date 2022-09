von Christina Klein Der Tod der britischen Königin Elizabeth II. löste automatisch eine Reihe Änderungen an den Titeln hochrangiger Royals aus. Die Kinder von Prinz Harry und Meghan können nun die Titel Prinz und Prinzessin beanspruchen.

Es war eines der großen Aufreger-Themen, als Prinz Harry und Herzogin Meghan sich als amtierende Royals verabschiedeten. Meghan Markle behauptete damals in dem pikanten TV-Interview mit der amerikanischen Talkshow-Masterin Ophrah Winfrey, dass ihrem Sohn Archie der Prinzen-Titel wegen seiner Hautfarbe und der ethnischen Herkunft seiner Mutter verweigert wurde. Durch den Tod der Queen ändert sich jedoch die Thronfolge und auf einmal sind Archie und Lilibet Prinz und Prinzessin.

Aus Archie und Lilibet werden nun: Prinz Archie Mountbatten-Windsor und Prinzessin Lilibet Mountbatten-Windsor und das, obwohl Meghan einst sagte, dass sie in solchen offiziellen, großen Titeln keine Wichtigkeit sehe. Trotzdem gab Meghan in dem damaligen Interview zu, dass sie einen "Schmerz" empfand, als sie erfuhr, dass ihr Sohn Archie "als erstes farbiges Mitglied der Königsfamilie keinen royalen Prinzen-Titel zur Geburt bekam". Der Hintergrund dazu ist die Entfernung zur Thronfolge. Das britische Königshaus strebte in den letzten Jahren eine Verschlankung an.

Regelung über 100 Jahre alt: Prinz Harrys Kinder werden nun auch Prinz und Prinzessin

Im Jahr 1917 legte König George V. jedoch die Regelung fest, dass direkte Nachfahren des Souveräns auch einen "His/Her Royal Highness"-Titel tragen dürfen. Durch das Ableben der Queen ist Prinz Charles jetzt König. Damit rutscht sein Sohn Prinz Harry ebenfalls in der Thronfolge einen Platz nach oben und nach ihm auch seine Kinder, die nun die Enkel des amtierenden Königs sind. Den Titel HRH müssen sie nicht nutzen, rein rechtlich steht er durch die neue Ordnung Archie und Lilibet jetzt jedoch zu.

Auch die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate erhalten durch die neue Thronfolge neue Titel. Der Familie Cambridge wurde mit dem Ableben der Queen der Zusatz "Cornwall" verliehen. Die Familie heißt nun "von Cornwall und Cambridge". Da die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate bereits Nachkommen eines Thronfolgers sind, hatten sie per Geburt den Prinz- und Prinzessinnen-Titel inne.

Quelle: Daily Mail