Prinz Harry, Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, gönnten sich nach ihrem Deutschland-Besuch einen Kurzurlaub in Portugal.

Nach ihrem gemeinsamen Aufritt in Düsseldorf kehrten Prinz Harry und Meghan offenbar nicht direkt nach Kalifornien zurück.

Prinz Harry, Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, waren kürzlich in Deutschland. Anlässlich der Invictus Games statteten sie Düsseldorf einen Besuch ab. Wie das portugiesische Magazin "Novagente" berichtet, war der Trip nach Europa damit aber nicht erledigt.

Obwohl es besonders Meghan nach Reisen oft sehr schnell zurück in die USA zieht, sollen die beiden einen kurzen Urlaub in der Region Alentejo im Süden Portugals eingeschoben haben. Der Zeitpunkt war günstig – denn die beiden Kinder Archie und Lilibet blieben ohnehin in der Heimat.

Vier Tage Portugal für Prinz Harry und Meghan – aber bitte geheim

"Novagente" schreibt, dass der Trip lediglich vier Tage gedauert habe und wie eine "streng geheime Operation" durchgeführt wurde. Als genauen Aufenthaltsort benennt das Blatt Melides. Das liegt rund 130 Kilometer südlich von Lissabon und überzeugt vor allem durch unendlich lange Strände und freien Blick auf den atlantischen Ozean. Das Dorf liegt acht Kilometer vom Strand entfernt, dort leben rund 1500 Menschen.

Es heißt, das Reiseziel sei auf Empfehlung von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie gewählt worden. Sie soll gleich mehrere Monate in der Region verbracht haben und sei entsprechend begeistert von der Gegend.

Mann von Harrys Cousine arbeitet dort für ein Luxus-Resort

Es wird wohl auch geholfen haben, dass Prinzessin Eugenies Mann, Jack Brooksbank, für das private Luxus-Resort "CostaTerra Golf and Ocean Club Resort" in der Nähe des Dorfes arbeitet und den beiden die Wahl der Unterkunft wohl erleichtern konnte. Die "Daily Mail" vermutet, dass die Sussexes sich dort möglicherweise mit Harrys Cousine getroffen haben.

Auf Nachfrage bestätigte Jose Santosy, Leiter der Tourismusbehörde Alentejo, dass Harry und Meghan tatsächlich dort waren. Er freut sich über die Werbung für seinen Urlaubsort und sagte der "Daily Mail": "Für uns ist es eine internationale Anerkennung der großen touristischen Qualität, die Alentejo heute hat, insbesondere die Küste, die aufgrund ihres Potenzials, ihrer Exklusivität und ihrer Schönheit zweifellos bald eines der wichtigsten Küstenreiseziele in Europa sein wird."

Die Rückreise der beiden fand dem Bericht zufolge bereits am 20. September statt.

Quelle: Novagente, Daily Mail