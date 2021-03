Sehen Sie im Video: Hugh Jackman unterstützt Meghan und Harry in Videoaufruf – diese Stars stehen hinter dem Paar.









Schauspieler Hugh Jackman bezeichnet Meghan und Harry als „mutig“ – und empfiehlt jedem das Interview zu sehen.





„Da waren wir also und sahen eine unglaublich hochkarätige Frau und ihren Ehemann, wie so offen, mutig, ehrlich und mit so viel Würde über die schwerste Zeit in ihrem Leben und ihren Hilferuf sprachen.“





„Und ich sitze im Vorstand von Gotcha 4 Life, einer Organisation in Sydney, die sich mit dem Thema Suizid und geistiger Fitness befasst. Und letzte Nacht dachte ich, jeder muss das sehen, weil es ein so unglaubliches Beispiel ist, sich niemals alleine Sorgen machen zu müssen. '





»Bitten Sie um Hilfe, und wenn Sie dort, wo Sie suchen, keine Hilfe bekommen, suchen Sie weiter. Gehen Sie woanders hin, denn es gibt immer Hilfe. Also machen Sie sich niemals alleine Sorgen.“





Auch die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, antwortete auf die Frage, ob US-Präsident Joe Biden eine Meinung zu dem Interview hätte:





„Megan Markle ist eine private Person. Und Harry auch zu diesem Zeitpunkt. Wenn sich jemand meldet und über seine eigenen Probleme mit der psychischen Gesundheit spricht und seine eigene persönliche Geschichte erzählt, braucht das Mut, und daran glaubt der Präsident mit Sicherheit. Und er hat darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in viele dieser Bereiche zu investieren, für die sie sich engagieren. Aber wir werden hier keinen zusätzlichen Kommentar im Namen des Präsidenten abgeben. "

Im Weiteren geht Psaki darauf ein, dass die USA eine starke und beständige Beziehung mit dem britischen Volk pflegen und eine besondere Partnerschaft mit der britischen Regierung.

Model Chrissy Teigen, die vor wenigen Monaten wie auch Herzogin Meghan eine Fehlgeburt erlitt, twittert zum Interview:

"Dieser Meghan-Markle-Scheiß kommt mir viel zu bekannt vor. Diese Leute werden nicht aufhören, bis sie wieder eine Fehlgeburt hat. Verdammt noch mal, stoppt es!"

Schauspielerin Gabrielle Union unterstützt Meghan bei Instagram mit einem gemeinsamen Schnappschuss und den Worten:

„Wir stehen dir bei, Schwester. Ich hoffe, dass wir uns alle weiterhin um Frauen scharen, die es wagen, für sich und andere einzustehen. Wir sehen dich, wir unterstützen dich, wir halten dir den Rücken frei."

Mehr