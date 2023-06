von Christina Klein Die Gerüchte, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan massive Eheprobleme zu haben scheinen, häufen sich. Aus verschiedenen Ecken ihrer Umgebung hört man die Krisengerüchte – Prinz Harry soll bereits Scheidungsanwälte kontaktiert haben.

Hat sich das Motto "Wir gegen den Rest der Welt" etwa gedreht? Verschiedene royale Quellen und Experten berichten von immer mehr Indizien, dass der Hausfrieden bei den Sussexes gewaltig schief hängen soll.

Vor wenigen Wochen, kurz nach der angeblichen Paparazzi-Verfolgungsjagd im Auto in New York, von der das bekannte Paar berichtete, hörte man erstmalig in den Medien, dass Prinz Harry einen privaten Rückzugsort besitzen soll. Dieser ist nicht etwa auf dem großen Anwesen der beiden in Montecito anzutreffen, sondern in einem exklusiven Club. Hier habe er einen Bungalow angemietet, unweit von dem eigenen Zuhause.

Der Prinz und die Schauspielerin Herzogin Meghan und Prinz Harry erobern die Welt - diese Bilder müssen Sie gesehen haben 1 von 22 Zurück Weiter 1 von 22 Zurück Weiter Meghan Markle Prinz Harry Herzogin Meghan und Prinz Harry begeistern Royal-Fans auf der ganzen Welt. Die Bilder des prominentesten Liebespaares des Jahres sehen Sie in unserem Jahresrückblick. Mehr

Das Zimmer für den Prinzen soll immer auf "Stand-by für ihn verfügbar sein". In dem elitären Club gibt es ein Kamera- und Handyverbot, außerdem ist es den Mitgliedern untersagt, über andere Anwesenden zu sprechen oder sie gar anzusprechen, so berichtet es das britische Magazin "The Sun". Prinz Harrys Sprecher dementierte die Gerüchte kurz nach dem Erscheinen mit den Worten: "Das ist nicht wahr". Doch langsam scheint es fragwürdig, ob dies zutrifft, denn die Eheproblem-Gerüchte der beiden reißen nicht ab.

Ehemaliger Butler ahnt die Trennung von Meghan und Prinz Harry bereits

Kurz danach trat der ehemalige Butler und Vertraute von Prinzessin Diana, Paul Burrell, in die Öffentlichkeit. In seiner Stellungnahme zu der angeblichen Hetzjagd im Big Apple ergänzte er die Gedanken gegenüber "GB News": "Bin ich die einzige Person in Großbritannien, die sich fragt: Ist Harry endlich aufgewacht und hat die Wahrheit erkannt? Hat er endlich erkannt, was seine Frau tut? Und dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und sich von ihrer Schönheit hat blenden lassen?".

Burrell, der erst von 1976 bis 1987 für die Queen zuständig war und dann bis zu Dianas Tod 1997 für die Prinzessin und Charles, sah Prinz Harry bis zu seinem 13. Lebensjahr aufwachsen und unterstellt Meghan Markle, dass sie den Prinzen manipuliert habe. Burrell ist fest davon überzeugt, dass es in der Ehe der beiden früher oder später zu einer Trennung kommen wird.

Zudem äußerte sich auch die royale Expertin und Autorin Lady Colin Campbell zur Ehe der Sussexes und behauptet, dass es schon länger Probleme in der fünf Jahre alten Ehe gibt. Ebenfalls bei "GB News" gab Campbell an, dass sie von fünf unterschiedlichen Quellen aus dem Umfeld des Ehepaares erfahren haben will, dass die Ehe vor dem Aus steht. Prinz Harry soll laut ihrer Quellen vor Monaten Scheidungsanwälte kontaktiert haben.

Bisher gibt es von Prinz Harry und Herzogin Meghan kein weiteres offizielles Statement zu den Gerüchten, obwohl sie normalerweise meist großen öffentlichen Redebedarf haben. Auch dies könnte ein Indiz dafür sein, dass ein Funken Wahrheit hinter den Gerüchten steckt.

Quellen: GB News, Sun, The News, Daily Mail, GB News

+++ Lesen Sie auch +++

Prinz Harry verrät: Archie hat eine Quietsch-Stimme und ist immer viel beschäftigt

Prinz Harry "vielleicht ein wenig zu verliebt": Was Queen Elizabeth II. Sorgen bereitet haben soll

Prinz Harry soll besessen von Loyalitäts-Tests gewesen sein, während Meghan das Personal erniedrigte