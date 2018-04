Es ist ein Ereignis, auf das viele Royal-Fans seit Jahren gewartet haben: Prinz Harry, aktuell Platz sechs der britischen Thronfolge, heiratet. Seine zukünftige Frau ist die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle, mit der er sich im November vergangenen Jahres verlobte. Am 19. Mai wird sich das Paar in der St. George's Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor das Jawort geben. Alles rund um das Event des Jahres finden Sie hier.

+++ Diese Musik gibt's bei der Trauung in der Kirche +++

Bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle werden sowohl der Knabenchor der St. Georg's Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor als auch Gospelsänger aus dem Südosten des Landes auftreten. Das Orchester unter Leitung von Christopher Warren-Green werde aus Musikern des National Orchestra of Wales und des Londoner Philharmonia Orchestra bestehen. Als Solisten sollen unter anderem die Sopranistin Elin Manahan Thomas und der Cellist Sheku Kanneh-Mason auftreten. Ob auch Popstars wie Elton John oder die Spice Girls in der Kirche singen werden, teilte der Kenisngton Palast nicht mit. In beiden Fällen wird heftig über einen Auftritt spekuliert.

Both Prince Harry and Ms. Markle have taken a great deal of interest and care in choosing the music for their Service, which will include a number of well-known hymns and choral works.⁰⁰

Find out more here: https://t.co/cy4c3rjDUi — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 24, 2018

+++ Halbbruder von Meghan Markle darf nicht zur Hochzeit +++

Thomas Markle, Halbbruder von Meghan Markle, ist nach eigenen Angaben nicht zu deren Hochzeit mit Prinz Harry eingeladen. "Sie hat eindeutig ihre Wurzeln vergessen", sagte er der Zeitung "Daily Mirror". Möglicherweise sei ihre amerikanische Familie ihr peinlich, so der 51-Jährige. "Ich bin nicht verbittert, nur enttäuscht", fügte er hinzu. Immerhin hätten er und Meghan sich eine zeitlang sehr nahe gestanden. "Sie spielt die größte Rolle ihres Lebens", kritisierte Thomas Markle. Seine Halbschwester sei seit dem Beginn ihrer Hollywood-Karriere "ein anderer Mensch geworden". Er habe sie seit 2011 nicht mehr gesehen.

+++ Keine Politiker unter den Hochzeitsgästen +++

Prinz Harry und Meghan Markle werden keine Politiker zu ihrer Hochzeit einladen. Dies gelte sowohl für Politiker aus Großbritannien als auch aus anderen Ländern. Damit bricht das Paar mit einer Tradition. Zu den 600 geladenen Gästen gehören demnach nur Menschen, zu denen sie eine besondere Beziehung haben. US-Präsident Donald Trump und die britische Premierministerin Theresa May haben keine Einladungen erhalten. Auch der frühere US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle nicht auf der Gästeliste stehen. Zu beiden hat der 33-jährige Harry einen guten Draht.

+++ Spenden statt Hochzeitsgeschenke erwünscht +++

Prinz Harry und Meghan Markle wollen zu ihrer Hochzeit keine Geschenke, sondern lieber etwas Gutes tun. Sie rufen zu Spenden für sieben Wohltätigkeitsorganisationen auf. Dazu gehören Vereinigungen, die sich um HIV-infizierte Kinder, um Obdachlose oder Waisen kümmern, deren verstorbene Eltern Angehörige der britischen Streitkräfte waren. Andere Organisationen helfen Frauen in Slums im indischen Mumbai oder schützen die Umwelt.

+++ So sehen Sie die Hochzeit im TV +++

Wenn Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai heiraten, interessiert das auch viele Fernsehzuschauer in Deutschland. Das ZDF übernimmt für die Öffentlich-Rechtlichen die Live-Berichterstattung und überträgt nach derzeitigem Planungsstand von 11.00 bis 14.55 Uhr die Feierlichkeiten aus Windsor unter dem Titel "Harry & Meghan - Die Traumhochzeit". Durch die Sendung führen nach Angaben des Senders ZDF-Royal-Moderator Norbert Lehmann, Königshaus-Expertin Julia Melchior und die ZDF-London-Korrespondentin Diana Zimmermann.

Ebenfalls live aus Windsor sendet RTL ab 12.00 Uhr drei Stunden lang "Harry & Meghan - Hochzeit aus Liebe". Dabei präsentieren Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer die Traumhochzeit aus Schloss Windsor. Royal-Experte Michael Begasse unterstützt sie mit Insider-Wissen aus Welt des englischen Königshauses. Entertainer Ross Anthony vervollständigt das Team nach RTL-Angaben als Reporter. Außerdem seien Live-Schalten nach Florida zur Halbschwester von Meghan Markle geplant.

+++ Alexi Lubomirski ist der Hochzeitsfotograf +++

Die offiziellen Hochzeitsfotos von Prinz Harry und Meghan Markle wird der Fotograf Alexi Lubomirski machen. Der gebürtige Engländer schoss bereits die Verlobungsfotos des Paares, die im Park von Schloss Windsor entstanden. Lubomirski hat selbst adlige Vorfahren und wuchs in Botswana auf - in dem afrikanischen Land verbrachten Prinz Harry und Meghan Markle ihren ersten gemeinsamen Urlaub.

Alexi is a well-known portrait photographer, and photographed Prince Harry and Ms. Markle last year at Frogmore House, Windsor, to mark the news of their engagement. pic.twitter.com/p42g8QRjmY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 13, 2018

+++ Harry und Meghan wünschen sich für Hochzeit regionale Blumen +++

Prinz Harry und Meghan Markle wollen die Kirche von Schloss Windsor bei ihrer Hochzeit mit saisonalen Blumen aus der Region schmücken. Für den Blumenschmuck sollen vor allem Pflanzen aus dem Park von Schloss Windsor und anderen königlichen Gärten und Parks genutzt werden. Neben weißen Rosen, Pfingstrosen und Fingerhut sollen auch Buchen- und Birkenzweige zum Einsatz kommen. Das Brautpaar hat den Angaben zufolge die Londoner Floristin Philippa Craddock für den Blumenschmuck engagiert. Nach der Hochzeit sollen die Blumen an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen floral designer Philippa Craddock to create the church flowers for their wedding. https://t.co/zsMIAOxbyS pic.twitter.com/5uIEimlYDX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 1, 2018

+++ Harry und Meghan bestellen Zitronen-Buttercreme-Torte +++

Prinz Harry und Meghan Markle haben für ihre Hochzeit eine Bio-Torte ausgesucht. Das Paar habe die Besitzerin der renommierten Londoner Konditorei "Violet Bakery", Claire Ptak, gebeten, eine Hochzeitstorte mit Zitronen und Holunderblüten zu kreieren, welche "die leichten Aromen des Frühlings" verströmen solle, erklärte der Kensington Palast. Verziert werde die Torte mit echten Blüten. Die Kalifornierin Claire Ptak lebt seit 2005 in London, wo sie fünf Jahre später ihre eigene Konditorei eröffnete. Für ihre Torten verwendet sie saisonale und biologisch angebaute Produkte. Markle hatte sie einmal für ihren Lifestyle-Blog The Tig interviewt.

For their wedding cake Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen pastry chef Claire Ptak, owner of the London-based bakery @violetcakes. pic.twitter.com/Rx36WBt7kC — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 20, 2018

+++ Die Einldagungen sind verschickt +++

Goldenes Wappen, geschwungene schwarze Schrift und edler Goldrand: Die Einladungen zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle sind verschickt. Allein 200 Gäste wurden zur Feier am Abend des 19. Mai auf dem Gelände von Schloss Windsor eingeladen. Zum Gottesdienst am Mittag und einem anschließenden Empfang sollen Presseberichten zufolge weitere 400 Gäste kommen.

Der Form halber sind sie im Namen von Harrys Vater, Prinz Charles, ausgestellt. Sein Wappen, drei Straußenfedern in einer Krone mit dem deutschen Motto "Ich dien(e)", prangt über dem Einladungstext. "Seine Hoheit, der Prinz of Wales [Prinz Charles], bittet um das Vergnügen der Gesellschaft von ...", ist auf den Karten in geschwungener schwarzer Schrift zu lesen. Wer genau auf der Gästeliste steht, ist weiterhin Stoff für Gerüchte und Spekulationen. Der Gottesdienst beginnt demnach um 12 Uhr in der St.-Georges-Kapelle in Windsor. Zudem werden die Gäste auf die Kleiderordnung hingewiesen: Für die Männer gilt Uniform, Frack oder Anzug. Die Damen sollen Day Dress und Hut tragen - also festliche, schicke Kleidung - aber kein Abendkleid.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 22, 2018

+++ Erste Details zur Trauung sind bekannt +++

Um 12 Uhr mittags (13 Uhr deutsche Zeit) sollen Prinz Harry und Meghan Markle in der St. Georg's Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor getraut werden. Die Zeremonie wird von Justin Welby, dem Erzbischof von Canterbury geleitet. Anschließend wird das Paar in einer Pferdekutsche durch Windsor fahren. Danach soll das frischverheiratete Paar die Hochzeitsgäste im St.-Georgs-Festsaal empfangen. Prinz Charles wird am Abend einen weiteren Empfang für die Familienangehörigen und engsten Freunde des Paares geben.

+++ Britische Pubs haben länger geöffnet +++

Von der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle soll auch das das britische Volk profitieren und länger als gewohnt feiern dürfen. Die strenge Sperrstunde für die Pubs wird in der Nacht auf den 19. und auf den 20. Mai jeweils um zwei Stunden auf 01.00 Uhr am frühen Morgen verlängert. Eigentlich müssen Kneipen in Großbritannien um 23 Uhr dicht machen.

+++ Harry und Meghan laden normale Bürger zur Hochzeit ein +++

Prinz Harry und Meghan Markle machen ihre Hochzeit zum Volksfest. Zur Trauung auf Schloss Windsor lädt das Paar 2640 Bürger ein. Unter den Gästen sind Mitarbeiter von wohltätigen Organisationen, Schulkinder und Angestellte des Königshauses. Die ausgewählten Bürger dürfen die Ankunft des Brautpaars an der Kapelle von Schloss Windsor und später die Abfahrt des Paares mit der Hochzeitskutsche verfolgen.