Einem britischen Medienbericht zufolge sind Meghan und Prinz Harry erneut umgezogen. Dieses Mal soll es sie von Kanada nach Kalifornien in den USA verschlagen haben. So zitiert das Boulevard-Blatt "Sun" eine nicht näher bezeichnete Quelle: "Harry und Meghan haben Kanada dauerhaft verlassen". Den Zeitpunkt für ihren Umzug hätten sie wegen der Corona-Krise gewählt. "Die Grenzen wurden geschlossen, und die Flugzeuge bereiteten sich darauf vor, am Boden zu bleiben – es war Zeit für sie abzureisen."

Kanada passte Meghan und Prinz Harry angeblich nicht

Demnach flog das Paar in der vergangenen Woche mit einem Privatjet nach Kalifornien – zu dem Zeitpunkt, als Kanada und die USA sich wegen der Corona-Pandemie auf die Schließung der gemeinsamen Grenze vorbereiteten. Der "Sun"-Quelle zufolge war der Umzug schon seit einiger Zeit geplant. "Sie haben erkannt, dass Kanada aus verschiedenen Gründen nicht passte, und sie wollten sich in der Region von Los Angeles niederlassen", hieß es.

Der Buckingham Palace wollte den Bericht nicht kommentieren. Meghan hat als ehemalige Schauspielerin viele Freunde in Kalifornien, zudem wohnt dort ihre Mutter Doria Ragland.

Nur Stunden vor dem Bericht über den Umzug hatte Disney verkündet, dass Meghan einem Disneynature-Film über eine Elefantenfamilie in Afrika ihre Stimme leiht. Die Dokumentation soll am 3. April erscheinen – drei Tage nach dem offiziellen Rückzug von Harry und Meghan aus dem britischen Königshaus.

Solidarische Königsfamilie

Im Vereinigten Königreich zeigte sich die Königsfamilie unterdessen solidarisch mit den Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die an vorderster Front gegen die Corona-Pandemie kämpfen. Harrys Vater, Thronfolger Prinz Charles, der selbst positiv auf das Virus getestet wurde, zeigte sich seit Bekanntgabe der Diagnose am Mittwoch erstmals der Öffentlichkeit. Am Donnerstagabend schloss er sich Landsleuten an, um dem medizinischen Personal zu applaudieren. Dazu veröffentlichte der Palast ein Video, das Charles applaudierend im Inneren seines Anwesens Balmoral in Schottland zeigt.

Charles gehe es gesundheitlich gut, hieß es. Seine Frau Camilla, die sich bislang nicht ansteckte, ist in gebührendem Abstand hinter einem Fenster zu sehen. Auch die Kinder von Harrys Bruder William, George, Charlotte und Louis sind in einem von ihren Eltern veröffentlichten Video zu sehen, wie sie dem Gesundheitspersonal applaudieren.