Wenn Prinz Harry und Meghan Markle am 19. Mai in der St-George's-Kapelle in Windsor heiraten, werden neben zahlreichen royalen Gästen auch fünf weltbekannte Frauen Platz nehmen: die Spice Girls. Alle Mitglieder der Neunzigerjahre-Band haben Einladungen zu der Veranstaltung des Jahres bekommen.

Die Spice Girls sollen für Prinz Harry und Meghan Markle singen

Das gab Mel B jetzt in der amerikanischen Talkshow "The Real" zu - und ärgerte sich umgehend, das Geheimnis verraten zu haben. "Warum bin ich eigentlich so ehrlich", sagte sie. Und damit nicht genug: Von den Moderatorinnen danach gefragt, ob die Girlband wohl bei der anschließenden Party auftreten wird, blickte die Sängerin betreten auf den Tisch und sagte: "Oh, was ist hier gerade passiert". Für die TV-Gastgeberinnen war das Bestätigung genug. Sie fingen euphorisch an zu jubeln, während Mel B resignierte und ihre Gesprächskarten in die Luft warf.

Today in #GirlChatLive, Mel B shares if she is going to Meghan Markle and Prince Harry’s wedding, and if the SPICE GIRLS ARE PERFORMING!! pic.twitter.com/Wx5geXuR7G — The Real (@TheRealDaytime) February 27, 2018

Ein Comeback bei der royalen Hochzeit würde passen

Seit Monaten schon wird darüber spekuliert, welcher Weltstar bei der Hochzeit singen dürfe. Ed Sheeran galt als heißester Favorit. Immerhin ist er momentan der erfolgreichste britische Musikexport. Tatsächlich aber spräche noch mehr für die Spice Girls als Hochzeitsband. Schließlich kündigten sie gerade erst an, wieder zusammen zu arbeiten und posteten Bilder einer Reunion auf Instagram. In den Neunzigern revolutionierte die britische Band die Popwelt. Sie gelten als Vorreiterinnen für Solokünstlerinnen wie Britney Spears und Christina Aguilera. Außerdem prägten die Spice Girls den Begriff "Girl Power" und standen für einen modernen Feminismus. Und auch zu der royalen Familie hat die Gruppe einen besonderen Bezug. Als eine der erfolgreichsten britischen Bands aller Zeiten durften Victoria Beckham, Geri Horner (geb. Halliwell), Emma Bunton, Mel C und Mel B sowohl Prinz Harry als auch seinen Vater, Prinz Charles schon treffen.

Fullscreen

Doch nicht nur die Briten dürften sich auf ein Spice-Girls-Comeback bei der royalen Hochzeit freuen. Auch Meghan Markle soll als Jugendliche großer Fan der Band gewesen sein.

Fullscreen