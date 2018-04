Dieses Bier ist "quasi" königlich. Und zwar Dank der bevorstehende Eheschließung von Prinz Harry und seiner Verlobten, der US-Schauspielerin Meghan Markle. Die Marke "Windsor Knot", zu deutsch "Windsor Knoten", kam zum ersten Mal im Jahr 2011 auf den Markt anlässlich der Vermählung von Harrys Bruder William und seiner Frau Kate. Gebraut wird das Bier in Windsor, wo sich das Paar am 19. Mai das Ja-Wort geben wird. Will Calvert ist Direktor der "Windsor and Eton Brewery, die das Getränk herstellt, und kennt die Zutaten. "Wir brauen das 'Harry and Meghan's Windsor Knot' mit Gerste, die hier in Windsor angebaut wurde, um Harrys Hintergrund einfließen zu lassen. Und wir nehmen Hopfen, der von der Westküste der USA stammt, um etwas von Meghan hinein zu nehmen. Es ist wahrlich eine Hochzeit der Zutaten." Der Brauerei zufolge bringt der Hopfen eine frische, fruchtige Note in das Bier. Das Malz tue sein Übriges mit einem Geschmack nach Karamel. Und wie kommt das Bier beim Kunden an? "Die Art von hellem Bier ist in den USA sehr beliebt und ich finde es sehr gut." "Es war bei der Verkostung ganz offensichtlich eines unserer Lieblinge." Das Unternehmen hat sich nach den der Stadt Windsor und dem Ort Eton benannt, die sich an der Themse gegenüberliegen. In Eton sind Harry als auch sein Bruder William zu Schule gegangen. Das Harry-und-Meghan-Bier ist bereits zu haben - die Brauerei hat vor, es solange zu produzieren, wie es sich verkauft. Das aktuelle, große Interesse an der Hochzeit lässt vermuten, dass das dann sehr lange der Fall sein könnte.