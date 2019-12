Prinz Harry und Meghan verbringen ihren Weihnachtsurlaub in Kanada. Von dort grüßen sie mit einer entzückenden Karte, auf der einer im Mittelpunkt steht: Baby Archie.

"Wir wünschen ein sehr frohes Weihnachtsfest und ein glückliches, neues Jahr. Von unserer Familie zu Ihrer", heißt es auf der schwarz-weißen Karte. Zu sehen ist Baby Archie, der im Vordergrund auf dem Boden krabbelt. Mit großen Kulleraugen guckt der sieben Monate alte Junge in die Kamera, während Harry und Meghan hinter ihm sitzen und fröhlich lachen.

Es ist das erste Foto von Archie, auf dem sein Gesicht in Großaufnahme zu erkennen ist. Auffällig: Der Kleine sieht seiner Mutter sehr ähnlich. Die braunen Augen hat Archie auf jeden Fall von Mama. Auch erste Haare hat das Baby bereits.

Freundin von Meghan nahm Baby Archie auf

Das Bild schoss eine Freundin Meghans, die US-Schauspielerin Janina Gavankar. Das bestätigte ihr Sprecher dem US-Magazin "People". Offenbar haben Harry und Meghan in Kanada Freunde und Familie Meghans um sich versammelt. Die 38-jährige Meghan lebte lange Zeit in Toronto, wo die Anwaltsserie "Suits" gedreht wurde, in der sie die hilfsbereite Rechtsanwaltsfachangestellte Rachel Zane spielte.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Den genauen Aufenthaltsort des Paares teilte der Palast allerdings nicht mit. Fest steht: An Weihnachten werden Harry, Meghan und Archie nicht bei der Queen auf dem Landsitz Sandringham sein, sondern das Fest stattdessen mit Meghans Mutter Doria Ragland feiern.

Queen geht auf private Probleme der Royal Familiy ein

Königin Elizabeth II. wird in ihrer Weihnachtsansprache auf die privaten Probleme der königlichen Familie eingehen. Das gab der britische Sender BBC vorab bekannt. Demnach thematisiere die 93 Jahre alte Monarchin den "holprigen" Weg der Königsfamilie und ihres Landes in den vergangenen zwölf Monaten. Damit dürfte die Queen auf den Brexit, den Skandal um Prinz Andrew und den Autounfall von Prinz Philip anspielen. "Kleine Schritte im Glauben und in der Hoffnung" könnten bedeutend sein und "langanhaltende Differenzen" beilegen, sagte sie.

Prinz Charles So geht es Prinz Philip SpotOnNews

Die Weihnachtsansprache wurde in der vergangenen Woche im Buckingham Palast aufgezeichnet und wird am 1. Weihnachtsfeiertag in der BBC ausgestrahlt. Inzwischen ist die Königin bereits nach Sandringham gereist, wo sie mit Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate sowie deren Kinder Weihnachten verbringen wird. Ob ihr Ehemann Prinz Philip dabei sein wird, ist unklar. Der 98-Jährige musste am Freitag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es handelt sich dem Buckingham-Palast zufolge um eine reine Vorsichtsmaßnahme.