Feier am Buckingham Palast Trotz großer Promidichte: Prinz Harry und Meghan sollen die Party im TV gucken

Sie sind extra zum Thronjubiläum der Queen aus Amerika angereist und doch sind ihre öffentlichen Auftritte sehr begrenzt. Am Samstagabend steigt eine riesige Party und es ist damit zu rechnen, dass auch hier Prinz Harry und Herzogin Meghan fehlen werden.

Ihre Tochter Lilibet feiert heute ihren ersten Geburtstag und das sogar laut britischer Medien mit ihrer Urgroßmutter, der Königin von England. Ein Grund, warum Prinz Harry und Herzogin Meghan heute nicht an dem beliebten Pferderennen in Epsom teilnehmen werden, doch scheinbar werden sie auch bei der großen abendlichen Party am Buckingham Palast fehlen.

Gemeinsam feiern die BBC und die Royal Family die "BBC’s Platinum Party at the Palace" zu Ehren von Queen Elizabeth II. Die 96-jährige Monarchin ist allerdings nicht mehr so fit, dass sie eine derartige Sause feiern kann und lässt sich von den Thronfolgern Prinz Charles und Prinz William vertreten. Nur Prinz Harry - einst bekannt für seinen Party-Lifestyle - soll heute Abend mit seiner Frau bei der Veranstaltung fehlen.

Laut dem britischen News-Portal "Daily Mail" sollen die Sussexes sich das Spektakel lediglich vor dem Fernseher anschauen, genauso wie die Queen selbst. Ob sie dies gemeinsam tun, ist unklar. Das Ganze wird live von der BBC übertragen. Die Ursache des Fernbleibens könnte der brüderliche Zwist sein. Es heißt, dass schon der Ablaufplan des Gottesdienstes am Freitag in der St. Paul's Cathedral so getaktet war, dass die Brüder Prinz Harry und Prinz William nicht aufeinander treffen sollten. Seit dem Ausstieg aus der britischen Familie von Prinz Harry und seiner Familie soll dicke Luft herrschen.

Diese Promis werden zur Buckingham Palast Party erwartet

Zu den Stars am Samstagabend gehören: Queen, Adam Lambert, Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala und Diversity – alle spielen ihre größten Hits in einer mit Stars besetzten Hommage an das beispiellose Jubiläum Ihrer Majestät.

Weitere prominente Gästen von Bühne, Leinwand und der Sportwelt sind Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, The Royal Ballet, Ellie Simmonds sowie Sir Elton John. Am Samstagnachmittag laufen bereits die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Musiker Nile Rodgers ließ seine Follower mit einem Video an der aktuellen Lage am Buckingham Palast teilhaben.

