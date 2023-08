Prinz Harry und Meghan wollen Buch verfilmen, das ihre Lebensgeschichte widerspiegelt

von Christina Klein Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich offenbar ein neues, gemeinsames Projekt überlegt. Das Paar soll eine Buchverfilmung realisieren wollen. Die Geschichte gleicht ihrer eigenen.

Vor Kurzem erst wurde bekannt, dass Herzogin Meghan ihren Podcast "Archetypes" bei Spotify nicht vorsetzen kann. Die Produzenten entschieden sich gegen das Projekt und medial wurde bereits darüber spekuliert, was das royale Aussteiger-Paar wohl als Nächstes angehen würde. Nach ihrem Austritt aus der Königsfamilie im Jahr 2020 gaben die beiden bereits das berühmt-berüchtigte Interview bei Oprah Winfrey, sie realisierten eine Doku "Harry und Meghan" bei Netflix, Prinz Harry brachte seine Memoiren raus, es folgten dazu einige Interviews und Meghan machte ihren Podcast.

Doch all diese Projekte gelten als abgeschlossen oder im Fall des Podcasts, sogar eingestampft. Es bleibt die Frage, womit werden die Sussexes künftig ihre Brötchen verdienen? Offenbar vertiefen sie ihre Kenntnisse im Streamingbereich und haben sich die Filmrechte eines Buches gesichert, mit dem Titel "Meet Me At The Lake" geschrieben von Carley Fortune.

Prinz Harry und Meghan planen ersten eigenen Film

Das Pikante daran ist weniger, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry offenbar unter die Filmproduzenten gehen wollen, sondern vielmehr die Story des Films. Die fiktive Geschichte des Romans ähnelt der wahren Geschichte des Paares. Die Geschichte des Buches basiert auf zwei Menschen, die in ihren 30ern eine Romanze miteinander beginnen – ähnlich wie der Herzog und die Herzogin selbst. Eine der beiden Personen kämpft mit einem Trauma aus der Vergangenheit, weil sie als Kind einen Elternteil bei einem Autounfall verloren hat.

Außerdem behandelt das Buch Themen wie Alkohol- und Drogenmissbrauch, über solche Erfahrungen berichtete der Prinz selbst ausführlich in seinen Memoiren "Spare". Auch eine kleine Anspieleung auf Meghans Vergangenheit gibt es, denn der Roman spielt in Toronto, wo die Schauspielerin während der Dreharbeiten zu "Suits" lebte.

Es scheint, als hätten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan gezielt dieses Buch ausgesucht, weil es ihrer eigenen Geschichte so nahekommt. Eine Quelle sagte gegenüber dem britischen Magazin "The Sun": "Die Themen des Buchs faszinierten das Paar und es wurde für ihre erste Adaption mit Netflix ausgewählt."

Zudem arbeitet Prinz Harry derzeit an einer Serie rund um die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für Kriegsveteranen, die für den Prinzen eine Herzensangelegenheit ist. Die Serie "Heart of Invictus" wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf Netflix veröffentlicht werden.

