Die Autorin Tina Brown sprach mit 120 Palast-Insidern für ihr aktuelles Buch und enthüllt nun viele Details. So auch, dass der Konflikt zwischen Prinz William und Harry schon weit vor der Ehe mit Meghan Markle begonnen haben soll.

Das Verhältnis der Prinzen soll schon lange nicht mehr so gut gewesen sein, wie es nach außen hin jahrelang gezeigt wurde. Bis zu dem Auftritt der US-Schauspielerin Meghan Markle an Harrys Seite, nahm man die beiden Brüder als dicke Freunde wahr. Doch Prinz Harry soll schon einer Ex-Freundin immer wieder von der Rivalität zwischen ihm und seinem Bruder erzählt haben.

Autorin Tina Brown spricht von einer ständigen Frustration Harrys, dass Prinz William seiner Ansicht nach immer bevorzugt behandelt worden sein soll. "Aus Harrys Sicht hat William einfach immer die Lorbeeren eingeheimst, erzählte mir ein Freund von beiden. Der jüngere Prinz schien erst nicht mitbekommen zu haben, dass der zukünftige König immer die besten Schirmherrschaften bekommen würde", teilte Tina Brown mit.

Auch die Ex-Freundin von Prinz Harry, Cressida Bonas, mit der er von 2012 bis 2014 liiert war, soll den Frust des Prinzen mitbekommen haben. Er habe oft bei ihr sein Leid geklagt, sodass Bonas ihm irgendwann dazu geraten haben soll, eine Therapie zu machen. Doch Prinz William soll nicht der Einzige in Harrys Fokus gewesen sein. Auch über seinen Vater Prinz Charles soll er bei Bonas "gestöhnt" haben.

Prinz William und Prinz Harrys Interessen scheinen zu ähnlich zu sein

Das Buch von Tina Brown "The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil" befasst sich nicht nur mit verschiedenen königlichen Skandalen im Laufe der Jahre, sondern auch mit der Frage, was die sich verschlechternde Beziehung zwischen William und Harry verursacht haben könnte.

Brown sagte, eine Palastquelle habe ihr berichtet, dass ein großes Problem zwischen den Brüdern sei, "dass ihre Interessen sehr ähnlich sind", was wiederum zu Konkurrenzdenken führen kann. Laut der königlichen Expertin war Prinz Harry unter anderem verärgert darüber, dass Prinz William seit 2015 Schirmherr der Nashorn- und Elefanten-Wohltätigkeitsorganisation "Tusk Trust" war, eine Tätigkeit, die er ebenso gerne innegehabt hätte.

