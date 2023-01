von Luisa Schwebel Prinz Harrys Memoiren heißen "Spare", auf deutsch "Ersatz". Wie ein erster Ausschnitt aus dem Buch zeigt, zieht sich die Ersatzrolle durch Harrys Leben – und mündete im Zerwürfnis mit der Familie.

Es scheint, als habe Prinzessin Diana vorhergesehen, was einmal mit ihren Söhnen Harry und William passieren könnte. Dass die unterschiedlichen Rollen, die ihnen qua Geburt zugeschrieben wurden, letztlich zwischen sie gelangen würden. Harry ist der Ersatz und William der Erbe, das ist faktisch richtig und gleichzeitig Ursprung vieler Konflikte.

Prinz Harry und die Ersatzrolle

Wie Royal-Experte James Patterson in seiner im vergangenen Jahr erschienen Biografie über die verstorbene Prinzessin erklärte, lag Diana immer viel daran, besonders Harry Aufmerksamkeit zu schenken. Denn William bekam vom Rest der Familie genug davon.

"Sie war beunruhigt darüber. Das ist eine normale Sache für Familien. Eines der Kinder [wird] in der Schule besser abschneiden oder ein besserer Sportler werden, weil es anscheinend ein bisschen charmanter und liebenswerter ist. Wie kann man den anderen Kindern das Gefühl geben, dass sie genug sind? Das passiert so ziemlich in allen Familien. Und in diesem Fall steht noch viel mehr auf dem Spiel, denn eines der Kinder wird vermutlich eines Tages König sein", erklärte Patterson "Fox News Digital" im vergangenen Jahr.

Angeblich nannte Diana ihren jüngeren Sohn gelegentlich sogar "Good King Harry". Royal-Expertin Angela Levin zufolge war Diana der Meinung, der heute 38-Jährige könnte später einen besseren Monarchen abgeben als William, der für die Rolle geboren worden war. Doch innerhalb der Royal Family war die Angelegenheit klar: Es gibt eine Thronfolge und die hat Bedeutung.

Ein Erbe und ein Ersatzkind

Laut Harry – so zitiert es die britische Zeitung "The Guardian" – soll König Charles III. bei der Geburt von Harry zu Prinzessin Diana gesagt haben: "Wunderbar! Jetzt hast du mir einen Erben und ein Ersatzkind geschenkt – meine Arbeit ist getan." Ein hartes Statement – sollte es stimmen.

Heute muss man feststellen: Die unterschiedlichen Rollen der beiden haben letztlich einen Keil zwischen sie getrieben – trotz der Bemühungen ihrer 1997 verstorbenen Mutter. In seinen Memoiren deutet Harry laut "Guardian" an, dass William ihn die Ersatzrolle hat spüren lassen. William soll gestört haben, dass Harry sich damit nicht ein für alle Mal zufrieden gebe. Bereits in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" unterstellte der Aussteiger-Royal seinem Bruder, die Institution über die Beziehung der beiden zu stellen.

Quellen: Guardian / Fox News Digital

