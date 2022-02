Prinz Harry und seine Frau Meghan verließen 2020 Großbritannien. Trotzdem bleibt der Prinz Staatsrat der Queen. Nun stellen Regierungsmitarbeiter diese Funktion infrage.

Gerade verlängerte Prinz Harry den Mietvertrag des Frogmore Cottage in England und sicherte sich damit auch weiterhin einen Platz als Stellvertreter der Queen. Nun tauchte, laut "Daily Mail", ein Parlaments-Schreiben auf, in dem geschrieben stehen soll, dass Prinz Harrys Eignung als "Counsellors of State" geprüft wird, da sein Hauptwohnsitz Amerika ist.

Die "Counsellors of State" sind die nächsten vier Thronfolger nach der Queen, die über 21 Jahre alt sind sowie einen englischen Pass und einen englischen Wohnsitz haben müssen. Das sind aktuell: Prinz Charles, Prinz William, Prinz Harry und Prinz Andrew. Doch die Sache mit dem englischen Wohnsitz gestaltet sich, trotz Mietvertragsverlängerung, bei Prinz Harry schwieriger als gedacht. Und auch der in Ungnade gefallene Prinz Andrew, der in einen Missbrauchsskandal verwickelt war, soll auf dieser Liste nicht gern gesehen sein.

Prinz Harry hat sich vom britischen Königshaus abgewandt, nicht aber von seiner Staatsrat-Funktion

Die "House of Commons Libary", als die Bibliothek und Informationsquelle des Unterhauses des britischen Parlaments bekannt, soll bereits einen Leitfaden ausgearbeitet haben. Dieser umfasst die Vorkehrungen, was passiert, wenn ein Monarch seine königlichen Funktionen nicht erfüllen kann. "Da Prinz Harrys Wohnsitz die USA sind, sollte er nicht weiter berechtigt sein, ein britischer Staatsrat zu sein, was Druck bei der Queen auslöst", so soll sich ein Regierungsmitarbeiter gegenüber dem britischen News-Magazin geäußert haben. Anders bei Prinz Andrew, der trotz öffentlichem Ansehensverlust jedoch alle erforderlichen Punkte erfüllt, um weiterhin ein Stellvertreter seiner Mutter sein zu können.

Der Regierungsmitarbeiter soll ebenfalls geäußert haben: "Es gibt viel Lärm um Prinz Harrys und Prinz Andrews Rolle als Staatsräte, und es wird angenommen, dass wichtige Abgeordnete alle Fakten haben. Es hat nichts damit zu tun, dass Ihre Majestät krank ist." Aktuell sind die Queen, ihr Sohn Prinz Charles sowie dessen Frau Camilla positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die "Counsellors of State" sind eine Art Stellvertreter von Queen Elizabeth II. Im Falle einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit oder Abwesenheit vom Vereinigten Königreich, kann die Königin Staatsräte ernennen, um die Fortführung der "öffentlichen Geschäfte" sicherzustellen.

