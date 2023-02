von Luisa Schwebel In seinen Memoiren erwähnte Prinz Harry salopp, dass er sein erstes Mal hinter einem Pub auf einem Feld gehabt hatte. Jetzt hat sich die Frau, die den Ex-Royal entjungferte, zu Wort gemeldet.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis britische Medien – für ihre Hartnäckig- und Skrupellosigkeit bekannt – die Frau ausfindig machen, mit der Prinz Harry sein erstes Mal hatte. In seinen Memoiren "Reserve" (engl. "Spare") erwähnt der Ex-Royal, dass es eine "ältere Frau" gewesen sei, die ihn behandelt habe wie "einen jungen Hengst". Sie hätten hinter einem Pub auf einem Feld Sex gehabt, so beschreibt es Harry. Jetzt ist besagte Sex-Partnerin selbst an die Öffentlichkeit gegangen.

Prinz Harry: Seine erste Sex-Partnerin meldet sich zu Wort

Sowohl die "Sun" als auch die "Daily Mail" haben sie ausfindig gemacht. "Ich habe das 21 Jahre lang geheim gehalten. Ich habe es getan, weil Harry ein Freund war, unabhängig davon, ob er ein Prinz ist oder nicht. Ich habe diese Aufmerksamkeit nicht herbeigewünscht, aber ich weiß, dass die Jagd weiter gegangen wäre, bis man mich gefunden hätte", erklärt Sasha Walpole der "Daily Mail".

Und sie übt Kritik an dem Aussteiger-Royal. "Ich verstehe nicht, warum er so ins Detail ging. Er hätte sagen können, dass er seine Jungfräulichkeit verloren hat und es dabei belassen können. Aber er hat beschrieben, wie es passiert ist – auf einem Feld hinter einem Pub. Das ist in Ordnung, wenn man nicht der andere Beteiligte ist. Aber wenn du ich bist, dann hast du plötzlich das Gefühl, dass deine Welt ein bisschen kleiner wird", verrät sie.

Menschen, die an besagtem Abend mit ihr und Harry im Pub waren, könnten wissen, dass es sich bei seinen Schilderungen um sie handele, macht Walpole deutlich. "Möglicherweise hätte Harry das vor der Veröffentlichung bedenken können. Er hätte mich finden können, wenn er es versucht hätte", sagt sie. "Der Sex war leidenschaftlich und prickelnd, weil wir es nicht hätten tun sollen", verrät die Bagger-Fahrerin der "Sun". Sie arbeitete damals als Stallmädchen in Highgrove, dem Landsitz von König Charles III. und war mit Harry befreundet.

Es dauerte nur fünf Minuten

In dem in "Reserve" erwähnten Pub feierte Walpole ihren 19. Geburtstag, Harry war 16, wie sie sagt. "Wir gingen nach draußen und kletterten beide über einen dreistufigen Zaun auf das Feld. Zu diesem Zeitpunkt waren wir ziemlich betrunken. Ich gab Harry eine Zigarette. Ich zündete meine an und dann seine. Wir rauchten unsere Zigaretten aus - Marlboro Lights - und dann passierte es einfach. Er begann mich zu küssen", schildert sie der "Sun". "Er trug Boxershorts. Es gab kein Geplauder, keine Worte. Es war aufregend, dass es passierte. Es war aufregend, dass es so passierte, wie es passierte. Wir waren 15 Minuten weg, aber der Sex dauerte etwa fünf Minuten." In seinem Buch erwähnt Harry, Walpole (deren Namen er nicht nennt) habe ihm einen Klaps auf den Hintern gegeben. sie bestätigt das. "Er hatte einen schönen Pfirsichhintern – aber er war jung", sagt sie der "Sun".

Sie selbst hätte es nie verraten, sagt Walpole. Jetzt habe sie sich dazu gezwungen gefühlt. Was sie gewundert habe, war Harrys Beschreibung von ihr als "ältere Frau". "Vielleicht dachte er wirklich, ich sei älter. Wenn man 16 ist und jemand 19, wird man wahrscheinlich so gesehen. Vielleicht wollte er die Leute aber auch nur in die Irre führen", sagt sie der "Daily Mail". Zum ersten Mal erfuhr Walpole von Harrys Enthüllungen, als sie auf dem heimischen Sofa saß und Fernsehen guckte. Ein Freund hätte ihr einen Screenshot der Schlagzeile geschickt, ein andere Freundin habe sich bei ihr bei Whatsapp gemeldet.

Quellen: "Daily Mail" / "Sun"

